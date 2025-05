NESTE SÁBADO

Fenômeno no TikTok, Bobbie Goods é tema de oficina gratuita no Shopping Lapa

Evento contará com três turmas

Tharsila Prates

Publicado em 8 de maio de 2025 às 22:04

Bobbie Goods se tornou um fenômeno Crédito: Divulgação

O fenômeno Bobbie Goods, que conquistou crianças e adolescentes nas redes sociais, especialmente no TikTok, e figura entre os livros mais vendidos da Amazon, chegou ao Shopping Center Lapa. Neste sábado (10), será realizada a oficina gratuita inspirada no universo criativo do personagem, no espaço interativo Lapa Kids (L3).>

Voltado ao público infantil, o evento contará com três turmas com início às 13h, 14h e 15h. As vagas são limitadas, com inscrições gratuitas, disponíveis na plataforma Sympla. >

Durante a atividade, a criançada terá a oportunidade de soltar a imaginação e se divertir com elementos lúdicos que lembram o estilo inconfundível das artes de Bobbie Goods, com seus desenhos doces, coloridos e nostálgicos. >

Cada participante levará para casa um minilivro de colorir personalizado, com algumas cenas de personagem no Shopping Center Lapa, levando parte da experiência da oficina.>

“A ação reforça o compromisso do Shopping Center Lapa em promover atividades culturais e educativas acessíveis às famílias, valorizando tendências e conteúdos que já fazem parte do cotidiano das novas gerações”, afirma a gerente de marketing do shopping, Aline Ferraz.>

Serviço:>

Oficina Bobbie Goods>

Onde: Shopping Center Lapa, no espaço Lapa Kids (L3)>

Quando: Sábado (10)>

Turma 1: Às 13h>

Turma 2: Às 14h>

Turma 3: Às 15h>