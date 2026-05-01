FALÊNCIA

Companhia aérea se prepara para encerrar operações após dois pedidos de falência e fracasso em negociação com governo

Empresa vive crise prolongada, acumula prejuízos bilionários e vive impasse em negociação

Carol Neves

Publicado em 1 de maio de 2026 às 13:32

Avião Crédito: Shutterstock

A companhia aérea Spirit Airlines está prestes a encerrar suas operações nos EUA após fracassar em uma negociação de socorro financeiro com o governo do país. A informação foi divulgada pelo Wall Street Journal.

A possível queda de uma das principais companhias de baixo custo dos Estados Unidos expõe o agravamento de uma crise que se arrasta há anos no setor. A Spirit ficou conhecida por revolucionar o mercado aéreo norte-americano com passagens extremamente baratas, mas compensadas por uma ampla cobrança de taxas extras, de bagagem à escolha de assento.

Nos últimos anos, porém, o modelo foi pressionado por uma combinação de choques: alta dos preços do combustível, concorrência mais agressiva das grandes companhias, os efeitos prolongados da pandemia de covid-19 e problemas mecânicos envolvendo motores de aeronaves.

Segundo o The New York Times, a empresa tentou negociar um aporte de US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,5 bilhões) com o governo Trump para tentar ganhar fôlego. O plano, no entanto, enfrentou resistência. Parte dos credores da companhia se posicionou contra os termos do possível resgate, que poderiam levar o governo a assumir até 90% da Spirit em caso de colapso. Parlamentares republicanos também demonstraram oposição ao uso de recursos públicos para salvar a companhia.

Spirit Airlines já entrou com pedido de falência duas vezes 1 de 5

A pressão aumentou com a recente escalada do preço do querosene de aviação, impulsionada pelo conflito no Irã, o que elevou ainda mais os custos operacionais. Em março, a Spirit já havia apresentado planos para sair de seu segundo processo de falência em poucos anos, tentando se reorganizar como uma operação mais enxuta.

Dois pedidos de falência

A Spirit Airlines entrou com um segundo pedido de recuperação judicial em um intervalo de um ano, em agosto de 2025, após não conseguir, na reestruturação anterior, alcançar uma base financeira mais estável.

Em comunicado, a companhia aérea de baixo custo afirmou que precisa reduzir custos e promover mudanças profundas em suas operações, enquanto enfrenta queda na demanda por viagens e dificuldades em seu modelo de negócios.

Apesar do processo, a Spirit informou que seguiria operando normalmente, com voos mantidos e passagens ainda disponíveis para venda. O pedido foi protocolado no Tribunal de Falências do Distrito Sul de Nova York.

A empresa já havia recorrido à recuperação judicial em novembro de 2024, após diversas tentativas frustradas de fusão com outras companhias aéreas não avançarem.

Até quando a empresa opera?

Ainda não há definição sobre quando a companhia deixaria de voar nem sobre o impacto imediato para os passageiros. Em casos semelhantes, empresas do setor chegaram a oferecer passagens gratuitas ou com desconto para clientes afetados por encerramentos repentinos. Uma porta-voz da empresa afirmou que a companhia segue operando normalmente, mas não comentou as negociações.

A decadência da empresa já vinha sendo sentida. Em abril, a Spirit realizou cerca de 12 mil voos, praticamente metade dos 25 mil registrados dois anos antes. O último lucro anual da companhia foi em 2019. Desde então, acumulou prejuízos bilionários.

A empresa entrou em recuperação judicial no fim de 2024 e voltou ao processo no ano seguinte, em uma tentativa de reorganizar sua estrutura financeira. No mês passado, o CEO afirmou que a Spirit havia tomado “passos concretos” para resolver sua segunda falência.