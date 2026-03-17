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Companhia abre concurso com mais de 200 vagas e salários de até R$ 10 mil; confira cargos

Há oportunidades para candidatos com nível médio, técnico e superior

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 17 de março de 2026 às 08:44

CRAISA – Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André anuncia concurso
CRAISA – Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André anuncia concurso Crédito: Divulgação

A Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André (Craisa) abriu concurso público com 46 vagas imediatas e 203 para cadastro reserva, destinadas a candidatos com nível médio, técnico e superior. Os salários iniciais variam de R$ 1.988,23 a R$ 10.868,02, além de benefícios.

As inscrições foram prorrogadas até 9 de abril e devem ser feitas pela internet, no site do Instituto Mais, banca responsável pela organização do concurso. A taxa é de R$ 65,60 para cargos de nível médio e técnico e R$ 82 para nível superior. O pagamento poderá ser realizado até 10 de abril.

Concurso Craisa: cargos e salários

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Companhia abre concurso com mais de 200 vagas e salários de até R$ 10 mil; confira cargos por Edital

As provas estão previstas para os dias 24 e 31 de maio. O processo seletivo contará com prova objetiva para todos os cargos, com questões de múltipla escolha.

Dependendo da função, também haverá prova prática, prova dissertativa - no caso do cargo de advogado - e teste de aptidão física, aplicado para candidatos ao cargo de fiscal de comércio varejista e atacadista.

Além dos salários, os candidatos aprovados terão direito a auxílio-transporte, convênio médico e convênio odontológico, sendo estes dois últimos opcionais.

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