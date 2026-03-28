Companhia aérea muda regra para passageiros com sobrepeso, cria a 'taxa da gordura' e gera revolta

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Giuliana Mancini
Publicado em 28 de março de 2026 às 13:19
A companhia aérea Southwest Airlines anunciou uma mudança em sua política de embarque, passou a exigir a compra antecipada de um assento adicional para passageiros de maior porte. A nova regra, que entra em vigor neste mês, tem gerado críticas e sido apelidada por usuários de “taxa da gordura”.
Antes da alteração, a empresa permitia que clientes adquirissem um segundo assento com reembolso garantido ou resolvessem a necessidade diretamente no aeroporto. Agora, o valor pago só será devolvido mediante critérios específicos: o voo precisa ter ao menos um assento vazio, as passagens devem ser da mesma classe tarifária e o pedido de reembolso deve ser feito em até 90 dias após a viagem.
Executiva com cara de 1ª classe - experiência de hotel dentro de avião
Na prática, a aplicação da medida tem causado desconforto entre passageiros. Há relatos de que funcionários avaliam o corpo dos clientes de forma visual e subjetiva, exigindo a compra imediata de outro bilhete, muitas vezes ainda no saguão. Em alguns casos, viajantes afirmam ter perdido voos ou tido reservas canceladas por não conseguirem arcar com o custo extra na hora.
A companhia justifica a mudança com base na necessidade de garantir conforto e segurança a todos os passageiros, além de otimizar a ocupação das aeronaves. Pelas novas diretrizes, clientes que não conseguem abaixar completamente os apoios de braço ou que ocupam parte do assento ao lado podem ser obrigados a comprar um lugar adicional.
A repercussão foi imediata. Organizações de defesa do consumidor e grupos que combatem a gordofobia criticaram a medida, argumentando que ela impõe um custo extra a uma parcela específica da população e pode tornar as viagens aéreas mais inacessíveis.
Nas redes sociais, passageiros também relatam experiências negativas. A criadora de conteúdo Stella Kittrell afirmou que a nova política a deixou “nervosa para voar” e disse ter ido ao aeroporto usando sua “roupa mais justa”, relatando estar “à beira” de um colapso antes do embarque.