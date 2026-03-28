ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (28 de março): o sábado traz leveza, encontros e boas surpresas para alguns signos

O dia favorece conexões, momentos de lazer e decisões mais espontâneas

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de março de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O sábado, 28 de março, chega com uma energia mais leve e sociável, ideal para relaxar, encontrar pessoas queridas e aproveitar o momento. Para alguns signos, o dia pode trazer boas notícias, especialmente no amor e nas finanças. A tendência é de mais fluidez, mas ainda vale evitar excessos. Pequenas atitudes podem fazer toda a diferença.

Áries: O dia favorece encontros e momentos descontraídos com amigos. Você pode se sentir mais generoso e disposto a gastar um pouco mais para aproveitar o momento. Só vale ter cuidado com impulsos. No amor, o clima é de leveza e diversão.

Cor da sorte: Vermelho.

Número da sorte: 9.

Touro: O sábado pede conforto e tranquilidade. Ficar perto de quem você gosta pode trazer segurança emocional. No dinheiro, evite gastos desnecessários. No amor, gestos simples têm mais valor do que grandes promessas.

Cor da sorte: Verde.

Número da sorte: 6.

Gêmeos: Conversas animadas e reencontros marcam o seu dia. Você pode se surpreender com uma notícia ou convite inesperado. No amor, o diálogo será essencial para fortalecer a conexão.

Cor da sorte: Amarelo.

Número da sorte: 5.

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Câncer: O dia favorece momentos em família e cuidados com o lar. Você pode sentir vontade de desacelerar e se reconectar com o que te faz bem. No amor, atitudes mais sensíveis aproximam.

Cor da sorte: Branco.

Número da sorte: 2.

Leão: O sábado traz mais movimento e vontade de sair da rotina. Programas diferentes ou convites inesperados podem animar seu dia. No amor, seu charme estará em alta.

Cor da sorte: Dourado.

Número da sorte: 1.

Virgem: Um dia ideal para organizar pequenas pendências e cuidar de si. Evite se cobrar demais. No amor, leveza e paciência ajudam a melhorar o clima.

Cor da sorte: Bege.

Número da sorte: 7.

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Libra: O sábado favorece a vida social e encontros agradáveis. Você pode se sentir mais leve e disposto a aproveitar o momento. No amor, conexões fluem com naturalidade.

Cor da sorte: Rosa.

Número da sorte: 8.

Escorpião: O dia pede mais introspecção e cuidado com suas emoções. Evite se envolver em conflitos desnecessários. No amor, profundidade e sinceridade fazem diferença.

Cor da sorte: Roxo.

Número da sorte: 4.

Sagitário: O sábado traz energia para sair, explorar e viver algo novo. Convites inesperados podem surgir. No amor, espontaneidade será seu diferencial.

Cor da sorte: Laranja.

Número da sorte: 3.

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Capricórnio: Mesmo no sábado, você pode sentir necessidade de resolver pendências. Tente equilibrar responsabilidades com descanso. No amor, mais presença faz diferença.

Cor da sorte: Marrom.

Número da sorte: 10.

Aquário: O dia favorece novas ideias e mudanças na rotina. Você pode se sentir mais criativo e aberto a experiências diferentes. No amor, sair do padrão pode surpreender.

Cor da sorte: Azul.

Número da sorte: 11.

Peixes: O sábado pede mais conexão emocional e momentos de calma. Ouvir sua intuição pode te guiar bem. No amor, sensibilidade fortalece os laços.

Cor da sorte: Prata.