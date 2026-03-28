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Se você não agir agora, a solidão pode continuar: 3 signos recebem um alerta urgente a partir de hoje (28 de março)

O que parece carência pode ser, na verdade, um padrão que precisa ser quebrado imediatamente

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de março de 2026 às 11:09

Signos e alerta vermelho
Signos em alerta Crédito: Imagem gerada por IA

A partir de hoje, 28 de março, a solidão deixa de ser apenas um sentimento e passa a ser um sinal claro de que algo precisa mudar. Para alguns signos, o isolamento não vem de fora, mas de pensamentos repetitivos, inseguranças e hábitos que foram se acumulando silenciosamente. O alerta é direto: continuar do mesmo jeito só prolonga esse ciclo. A boa notícia é que também existe uma saída, mas ela exige atitude. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Gêmeos: Você percebe que, em algum momento, começou a se colocar nesse lugar mais negativo, se afastando sem nem notar. O problema é que isso virou padrão. No dia de hoje, fica impossível ignorar: ou você muda sua postura, ou continua afastando as pessoas. A virada acontece quando você decide sair desse papel e voltar a se mostrar como realmente é.

Dica cósmica: O jeito que você se vê define como o mundo te recebe.

Famosos do signo de Gêmeos

Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação
Maisa Silva (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Adriana Lima (12 de junho) por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti (21 de maio) por Reprodução/Instagram
Angelina Jolie (4 de junho) por Divulgação
Morgan Freeman (1º de junho) por Reprodução
Tom Holland (1º de junho) por Divulgação
Camila Pitanga (14 de junho) por Reprodução/Redes Sociais
Nicole Kidman (20 de junho) por Imagem: Reprodução digital | Prime Video
Yasmin Brunet (6 de junho) por Reprodução/Instagram
Débora Nascimento (16 de junho) por Reprodução
Paul McCartney (18 de junho) por Arisson Marinho/ CORREIO
Fernanda Souza (18 de junho) por Reprodução/Instagram
Sophia Abrahão (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Kendrick Lamar (17 de junho) por Reprodução/Instagram
Chris Evans (13 de junho) por Reprodução
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Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação

Leão: Existe uma tendência de se fechar quando as coisas não estão como você gostaria, mas isso tem te isolado mais do que protegido. No dia de hoje, vem um choque de realidade: ninguém consegue se aproximar se você mantém todas as portas fechadas. A escolha é sua, continuar inacessível ou permitir que a vida volte a entrar.

Dica cósmica: Se proteger demais também te afasta do que você quer viver.

Famosos do signo de Leão

Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca
Sasha (28 de julho) por Divulgação
Emicida (17 de agosto) por Bruno Trindade/divulgação
Rodrigo Santoro (22 de agosto) por Reprodução/Instagram
Dua Lipa (22 de agosto) por Reprodução/Redes Sociais
Tatá Werneck (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Madonna (16 de agosto) por Reprodução
Gaby Amarantos (1º de agosto) por Reprodução/Instagram
Fábio Assunção (10 de agosto) por Reprodução/TV Globo
Mick Jagger (26 de julho) por VANDERLEI ALMEIDA/AFP PHOTO/Divulgação
Hulk (25 de julho) por Divulgação
Roger Federer (8 de agosto) por Laver Cup/Divulgação
Halle Berry (14 de agosto) por Reprodução/Instagram
Jennifer Lopez (24 de julho) por Reprodução/Instagram
Chris Hemsworth (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Demi Lovato (20 de agosto) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca

Capricórnio: Você se acostumou a lidar com tudo sozinho e até normalizou isso. Só que agora fica claro que esse isolamento já passou do ponto. O dia de hoje traz um empurrão: é hora de voltar, de se reconectar, de sair desse modo silencioso. Ficar onde está pode parecer confortável, mas também te mantém estagnado.

Dica cósmica: Independência não precisa significar solidão.

Famosos do signo de Capricórnio

Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação
Wanessa Camargo (28 de dezembro) por Léo Rosario/Globo
Selton Mello (30 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Matheus Nachtergaele (3 de janeiro) por Reprodução
Rodrigo Simas (6 de janeiro) por Divulgação
Alexandre Pires (8 de janeiro) por Gabriel Cardoso/SBT
Renato Aragão (13 de janeiro) por Reprodução
Thiago Lacerda (19 de janeiro) por divulgação
Larissa Manoela (28 de dezembro) por Divulgação/Globo
Manu Gavassi (4 de janeiro) por Reprodução / Redes Sociais
Whindersson Nunes (8 de janeiro) por Imagem: Reprodução Instagram Whindersson
Denzel Washington (28 de dezembro) por Reprodução
Alinne Moraes (22 de dezembro) por João Miguel Junior/Globo
Agatha Moreira (19 de janeiro) por Reprodução
Lewis Hamilton (7 de janeiro) por Scuderia Ferrari/Reprodução
Gloria Groove (18 de janeiro) por divulgação
1 de 16
Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação

Tags:

Signo Gêmeos Leão Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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