ASTROLOGIA

Se você não agir agora, a solidão pode continuar: 3 signos recebem um alerta urgente a partir de hoje (28 de março)

O que parece carência pode ser, na verdade, um padrão que precisa ser quebrado imediatamente

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de março de 2026 às 11:09

Signos em alerta Crédito: Imagem gerada por IA

A partir de hoje, 28 de março, a solidão deixa de ser apenas um sentimento e passa a ser um sinal claro de que algo precisa mudar. Para alguns signos, o isolamento não vem de fora, mas de pensamentos repetitivos, inseguranças e hábitos que foram se acumulando silenciosamente. O alerta é direto: continuar do mesmo jeito só prolonga esse ciclo. A boa notícia é que também existe uma saída, mas ela exige atitude. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: Você percebe que, em algum momento, começou a se colocar nesse lugar mais negativo, se afastando sem nem notar. O problema é que isso virou padrão. No dia de hoje, fica impossível ignorar: ou você muda sua postura, ou continua afastando as pessoas. A virada acontece quando você decide sair desse papel e voltar a se mostrar como realmente é.

Dica cósmica: O jeito que você se vê define como o mundo te recebe.

Famosos do signo de Gêmeos 1 de 16

Leão: Existe uma tendência de se fechar quando as coisas não estão como você gostaria, mas isso tem te isolado mais do que protegido. No dia de hoje, vem um choque de realidade: ninguém consegue se aproximar se você mantém todas as portas fechadas. A escolha é sua, continuar inacessível ou permitir que a vida volte a entrar.

Dica cósmica: Se proteger demais também te afasta do que você quer viver.

Famosos do signo de Leão 1 de 16

Capricórnio: Você se acostumou a lidar com tudo sozinho e até normalizou isso. Só que agora fica claro que esse isolamento já passou do ponto. O dia de hoje traz um empurrão: é hora de voltar, de se reconectar, de sair desse modo silencioso. Ficar onde está pode parecer confortável, mas também te mantém estagnado.

Dica cósmica: Independência não precisa significar solidão.