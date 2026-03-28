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Uma virada interna forte atinge 3 signos hoje (28 de março) e eles assumem o próprio poder

Depois de um longo período de pressão, chega o momento de assumir controle, impor limites e mudar tudo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de março de 2026 às 07:00

Signos e poder
Signos e poder Crédito: Made with Google AI

No dia de hoje, 28 de março, a sensação de limite atinge o ápice para alguns signos. Não dá mais para aceitar menos, nem continuar no automático. Esse é o tipo de virada interna que muda postura, decisões e até o rumo da vida. A energia do momento impulsiona coragem, posicionamento e uma necessidade clara de assumir o próprio poder. Para três signos, isso marca o início de uma fase completamente diferente. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Libra: Você percebe que não dá mais para tentar equilibrar tudo sem olhar para si. A mudança começa quando você organiza sua vida de forma mais consciente, entendendo seus limites e prioridades. Esse novo ciclo pede menos sobrecarga e mais estratégia. Ao colocar ordem no que antes parecia caótico, você acessa uma força que nem sabia que tinha.

Dica cósmica: Limite não é fraqueza, é proteção da sua energia.

Famosos do signo de Libra

Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução
Cláudia Abreu (12 de outubro) por Reprodução / TV Globo
Fernanda Montenegro (16 de outubro) por Reprodução
Miguel Falabella (10 de outubro) por Reprodução/Instagram
Will Smith (25 de setembro) por Jas Davis/Instagram
Evaristo Costa (30 de setembro) por Reprodução
André Marques (24 de setembro) por Reprodução
Klara Castanho (6 de outubro) por Reprodução/TV Globo
Patrícia Poeta (19 de outubro) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Lombardi (15 de outubro) por Reprodução
Vitória Strada (12 de outubro) por Divulgação
Kim Kardashian (21 de outubro) por divulgação
Cleo Pires (2 de outubro) por Reprodução/Instagram
Zac Efron (18 de outubro) por Divulgação
Scheila Carvalho (24 de setembro) por Reprodução
Patricia Abravanel (4 de outubro) por Gabriel Cardoso/SBT
1 de 16
Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução

Capricórnio: Você entra em uma fase em que assumir o controle não é mais uma escolha, é natural. Tudo que você construiu até aqui te prepara para liderar, decidir e agir com firmeza. As pessoas ao seu redor percebem isso, e você se torna referência sem precisar forçar. É o começo de um período em que sua força se traduz em resultados concretos.

Dica cósmica: Você não precisa provar nada, só sustentar quem você já se tornou.

Famosos do signo de Capricórnio

Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação
Wanessa Camargo (28 de dezembro) por Léo Rosario/Globo
Selton Mello (30 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Matheus Nachtergaele (3 de janeiro) por Reprodução
Rodrigo Simas (6 de janeiro) por Divulgação
Alexandre Pires (8 de janeiro) por Gabriel Cardoso/SBT
Renato Aragão (13 de janeiro) por Reprodução
Thiago Lacerda (19 de janeiro) por divulgação
Larissa Manoela (28 de dezembro) por Divulgação/Globo
Manu Gavassi (4 de janeiro) por Reprodução / Redes Sociais
Whindersson Nunes (8 de janeiro) por Imagem: Reprodução Instagram Whindersson
Denzel Washington (28 de dezembro) por Reprodução
Alinne Moraes (22 de dezembro) por João Miguel Junior/Globo
Agatha Moreira (19 de janeiro) por Reprodução
Lewis Hamilton (7 de janeiro) por Scuderia Ferrari/Reprodução
Gloria Groove (18 de janeiro) por divulgação
1 de 16
Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação

Peixes: A sua força aparece de um jeito diferente, mais sensível, mas igualmente poderoso. Você entende que pode impactar a vida das pessoas sendo exatamente quem é. Existe um chamado para ajudar, acolher ou simplesmente estar presente de forma genuína. E, surpreendentemente, é isso que te coloca em um novo nível de propósito e poder.

Dica cósmica: Sua sensibilidade não te enfraquece, ela te guia.

Famosos do signo de Peixes

Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram
Rihanna (20 de fevereiro) por Divulgação
Marta (19 de fevereiro) por Livia Villas Boas/CBF
Justin Bieber (1º de março) por Reprodução
Arthur Aguiar (3 de março) por YouTube
Lívian Aragão (23 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Renata Sorrah (21 de fevereiro) por Reprodução
Millie Bobby Brown (19 de fevereiro) por Shutterstock
Regina Casé (25 de fevereiro) por Reprodução | Instagram
Ana Hickmann (1º de março) por Divulgação
Carol Castro (10 de março) por Reprodução
Kelly Key (3 de março) por Reprodução
Giovanna Antonelli (18 de março) por Reprodução/Redes Sociais
Alexandre Borges (23 de fevereiro) por Reprodução/TV Globo
Tom Cavalcante (8 de março) por Reprodução
Débora Falabella (22 de fevereiro) por Jorge Bispo/Divulgação
1 de 16
Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram

Tags:

Signo Libra Capricórnio Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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