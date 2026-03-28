ASTROLOGIA

Uma virada interna forte atinge 3 signos hoje (28 de março) e eles assumem o próprio poder

Depois de um longo período de pressão, chega o momento de assumir controle, impor limites e mudar tudo

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de março de 2026 às 07:00

Signos e poder Crédito: Made with Google AI

No dia de hoje, 28 de março, a sensação de limite atinge o ápice para alguns signos. Não dá mais para aceitar menos, nem continuar no automático. Esse é o tipo de virada interna que muda postura, decisões e até o rumo da vida. A energia do momento impulsiona coragem, posicionamento e uma necessidade clara de assumir o próprio poder. Para três signos, isso marca o início de uma fase completamente diferente. Veja a previsão do site "Your Tango".

Libra: Você percebe que não dá mais para tentar equilibrar tudo sem olhar para si. A mudança começa quando você organiza sua vida de forma mais consciente, entendendo seus limites e prioridades. Esse novo ciclo pede menos sobrecarga e mais estratégia. Ao colocar ordem no que antes parecia caótico, você acessa uma força que nem sabia que tinha.

Dica cósmica: Limite não é fraqueza, é proteção da sua energia.

Famosos do signo de Libra 1 de 16

Capricórnio: Você entra em uma fase em que assumir o controle não é mais uma escolha, é natural. Tudo que você construiu até aqui te prepara para liderar, decidir e agir com firmeza. As pessoas ao seu redor percebem isso, e você se torna referência sem precisar forçar. É o começo de um período em que sua força se traduz em resultados concretos.

Dica cósmica: Você não precisa provar nada, só sustentar quem você já se tornou.

Famosos do signo de Capricórnio 1 de 16

Peixes: A sua força aparece de um jeito diferente, mais sensível, mas igualmente poderoso. Você entende que pode impactar a vida das pessoas sendo exatamente quem é. Existe um chamado para ajudar, acolher ou simplesmente estar presente de forma genuína. E, surpreendentemente, é isso que te coloca em um novo nível de propósito e poder.

Dica cósmica: Sua sensibilidade não te enfraquece, ela te guia.