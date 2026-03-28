Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hoje (28 de março) pede decisões mais conscientes e pode trazer estabilidade na carreira, no amor e no dinheiro

Entre emoções mais presentes e oportunidades concretas, este sábado favorece quem souber equilibrar intuição e estratégia

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de março de 2026 às 03:00

Signos e abundância
Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 28 de março, o dia favorece decisões mais conscientes, principalmente quando você consegue unir intuição com planejamento. Existe uma tendência maior a buscar estabilidade, tanto emocional quanto material, e isso ajuda a construir caminhos mais sólidos. Ao mesmo tempo, conexões e trocas podem abrir oportunidades interessantes, desde que você saiba escolher com calma onde investir sua energia. Veja a previsão do site "Economic Times".

Leia mais

Imagem - Tudo começa a dar certo para 3 signos a partir de hoje (27 de março) e uma virada muda completamente o rumo da vida

Tudo começa a dar certo para 3 signos a partir de hoje (27 de março) e uma virada muda completamente o rumo da vida

Imagem - O fim de um ciclo difícil chega para Virgem, Escorpião e Sagitário hoje (27 de março) e muda tudo a partir de agora

O fim de um ciclo difícil chega para Virgem, Escorpião e Sagitário hoje (27 de março) e muda tudo a partir de agora

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (27 de março): resultados, ajustes e decisões conscientes marcam o dia para os signos

Cor e número da sorte de hoje (27 de março): resultados, ajustes e decisões conscientes marcam o dia para os signos

Áries: Hoje, sua atenção pode se voltar mais para casa, família e estabilidade emocional. Ao mesmo tempo, oportunidades na carreira podem surgir através de contatos e conexões, especialmente se você assumir uma postura de liderança. Financeiramente, parcerias podem trazer bons resultados, mas o controle dos gastos será essencial. No amor, conversas mais profundas fortalecem vínculos e criam mais proximidade. Dica cósmica: Quando sua base está firme, tudo flui melhor ao seu redor.

Touro: Hoje, a comunicação ganha força e pode impulsionar sua vida profissional. Reuniões, conversas e negociações tendem a abrir caminhos importantes. Financeiramente, o momento pede cautela e planejamento, principalmente em compromissos sociais que podem gerar gastos extras. No amor, trocas sinceras ajudam a aprofundar a relação. Só evite o excesso de tarefas para não se esgotar. Dica cósmica: Falar na hora certa pode mudar o rumo de tudo.

Gêmeos: Hoje, o foco está em dinheiro, segurança e decisões mais práticas. O dia favorece organização financeira e novas oportunidades de ganhos, principalmente através de contatos e projetos em grupo. No amor, a conexão emocional tende a crescer, trazendo mais segurança para a relação. Evite agir por impulso, principalmente em compras. Dica cósmica: Estabilidade nasce das escolhas que você sustenta.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Câncer: Hoje, você tende a se sentir mais sensível, mas também mais consciente do que quer. Isso pode te ajudar a tomar decisões importantes, inclusive na carreira, onde oportunidades podem surgir de forma mais clara. Financeiramente, parcerias e recursos compartilhados podem trazer ganhos. No amor, o momento favorece proximidade e sinceridade. Dica cósmica: Confiar em si mesma pode abrir caminhos que você ainda não enxergava.

Leão: Hoje, desacelerar será essencial. O dia pede mais silêncio, reflexão e planejamento, especialmente na carreira, onde movimentos estratégicos podem ser mais eficazes do que ações impulsivas. Financeiramente, o ideal é revisar antes de decidir. No amor, o clima pede mais sensibilidade e menos pressa. Dica cósmica: Nem tudo precisa acontecer agora para dar certo depois.

Virgem: Hoje, conexões e parcerias podem impulsionar seus planos. O dia favorece trabalho em grupo, networking e troca de ideias que podem gerar crescimento, inclusive financeiro. Na vida afetiva, conversas abertas fortalecem vínculos e criam mais cumplicidade. Só cuide do excesso de compromissos para não se sobrecarregar. Dica cósmica: Crescer junto pode ser mais leve do que carregar tudo sozinha.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Libra: Hoje, a carreira ganha destaque e pode trazer reconhecimento ou novas oportunidades. O dia favorece liderança, decisões importantes e avanços profissionais. Financeiramente, projetos criativos podem gerar bons resultados. No amor, equilíbrio emocional será essencial para manter a harmonia. Dica cósmica: Seu crescimento depende também de como você cuida de si no processo.

Escorpião: Hoje, o dia favorece expansão, aprendizado e novos caminhos. Sair da rotina pode abrir portas interessantes na carreira. Financeiramente, manter cautela garante mais estabilidade. No amor, conexões mais profundas e significativas tendem a ganhar força. Dica cósmica: Quando você se permite ir além, novas possibilidades aparecem.

Sagitário: Hoje, o foco está em transformações e decisões mais profundas. Questões financeiras, especialmente envolvendo outras pessoas, podem exigir mais atenção. Na carreira, agir com estratégia será mais eficaz do que agir por impulso. No amor, o momento favorece intimidade e confiança. Dica cósmica: Algumas mudanças começam dentro antes de aparecer fora.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Capricórnio: Hoje, parcerias e relações ganham destaque. O dia favorece acordos, negociações e conexões que podem trazer crescimento. Financeiramente, decisões em conjunto podem gerar bons resultados. No amor, o momento é positivo para fortalecer vínculos. Dica cósmica: Dividir o caminho pode tornar a jornada mais forte.

Aquário: Hoje, organização e rotina serão fundamentais. O dia favorece produtividade, ajustes no dia a dia e avanços consistentes na carreira. Financeiramente, o crescimento tende a ser estável. No amor, conversas práticas ajudam a alinhar expectativas. Dica cósmica: Pequenas atitudes de hoje constroem grandes resultados depois.

Peixes: Hoje, criatividade, romance e novas oportunidades entram em destaque. O dia favorece expressão pessoal e projetos que envolvam sensibilidade e imaginação. Financeiramente, ideias diferentes podem gerar ganhos. No amor, o clima é leve e favorável para conexões. Dica cósmica: Sua sensibilidade pode abrir caminhos únicos.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Hoje (29 de março) pede pausa, reconexão e escolhas que podem redefinir sua próxima semana

Hoje (29 de março) pede pausa, reconexão e escolhas que podem redefinir sua próxima semana
Imagem - Anjo da Guarda traz recado de leveza para 2 signos neste domingo (29 de março): deixe o que pesa para trás

Anjo da Guarda traz recado de leveza para 2 signos neste domingo (29 de março): deixe o que pesa para trás
Imagem - Juliana Paes anuncia saída do posto de Rainha de Bateria da Viradouro

Juliana Paes anuncia saída do posto de Rainha de Bateria da Viradouro

MAIS LIDAS

Imagem - Vitória é letal em jogo com chuva de gols e derrota CRB fora de casa na Copa do Nordeste
01

Vitória é letal em jogo com chuva de gols e derrota CRB fora de casa na Copa do Nordeste

Imagem - Cidade no interior da Bahia terá maior mina subterrânea da América Latina
02

Cidade no interior da Bahia terá maior mina subterrânea da América Latina

Imagem - Vitória supera o Corinthians e anuncia contratação do artilheiro da Copa do Brasil
03

Vitória supera o Corinthians e anuncia contratação do artilheiro da Copa do Brasil

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 103 vagas imediatas e salários de até R$ 8 mil
04

Prefeitura abre concurso público com 103 vagas imediatas e salários de até R$ 8 mil