ASTROLOGIA

Hoje (28 de março) pede decisões mais conscientes e pode trazer estabilidade na carreira, no amor e no dinheiro

Entre emoções mais presentes e oportunidades concretas, este sábado favorece quem souber equilibrar intuição e estratégia

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de março de 2026 às 03:00

Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 28 de março, o dia favorece decisões mais conscientes, principalmente quando você consegue unir intuição com planejamento. Existe uma tendência maior a buscar estabilidade, tanto emocional quanto material, e isso ajuda a construir caminhos mais sólidos. Ao mesmo tempo, conexões e trocas podem abrir oportunidades interessantes, desde que você saiba escolher com calma onde investir sua energia. Veja a previsão do site "Economic Times".

Áries: Hoje, sua atenção pode se voltar mais para casa, família e estabilidade emocional. Ao mesmo tempo, oportunidades na carreira podem surgir através de contatos e conexões, especialmente se você assumir uma postura de liderança. Financeiramente, parcerias podem trazer bons resultados, mas o controle dos gastos será essencial. No amor, conversas mais profundas fortalecem vínculos e criam mais proximidade. Dica cósmica: Quando sua base está firme, tudo flui melhor ao seu redor.

Touro: Hoje, a comunicação ganha força e pode impulsionar sua vida profissional. Reuniões, conversas e negociações tendem a abrir caminhos importantes. Financeiramente, o momento pede cautela e planejamento, principalmente em compromissos sociais que podem gerar gastos extras. No amor, trocas sinceras ajudam a aprofundar a relação. Só evite o excesso de tarefas para não se esgotar. Dica cósmica: Falar na hora certa pode mudar o rumo de tudo.

Gêmeos: Hoje, o foco está em dinheiro, segurança e decisões mais práticas. O dia favorece organização financeira e novas oportunidades de ganhos, principalmente através de contatos e projetos em grupo. No amor, a conexão emocional tende a crescer, trazendo mais segurança para a relação. Evite agir por impulso, principalmente em compras. Dica cósmica: Estabilidade nasce das escolhas que você sustenta.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Câncer: Hoje, você tende a se sentir mais sensível, mas também mais consciente do que quer. Isso pode te ajudar a tomar decisões importantes, inclusive na carreira, onde oportunidades podem surgir de forma mais clara. Financeiramente, parcerias e recursos compartilhados podem trazer ganhos. No amor, o momento favorece proximidade e sinceridade. Dica cósmica: Confiar em si mesma pode abrir caminhos que você ainda não enxergava.

Leão: Hoje, desacelerar será essencial. O dia pede mais silêncio, reflexão e planejamento, especialmente na carreira, onde movimentos estratégicos podem ser mais eficazes do que ações impulsivas. Financeiramente, o ideal é revisar antes de decidir. No amor, o clima pede mais sensibilidade e menos pressa. Dica cósmica: Nem tudo precisa acontecer agora para dar certo depois.

Virgem: Hoje, conexões e parcerias podem impulsionar seus planos. O dia favorece trabalho em grupo, networking e troca de ideias que podem gerar crescimento, inclusive financeiro. Na vida afetiva, conversas abertas fortalecem vínculos e criam mais cumplicidade. Só cuide do excesso de compromissos para não se sobrecarregar. Dica cósmica: Crescer junto pode ser mais leve do que carregar tudo sozinha.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Libra: Hoje, a carreira ganha destaque e pode trazer reconhecimento ou novas oportunidades. O dia favorece liderança, decisões importantes e avanços profissionais. Financeiramente, projetos criativos podem gerar bons resultados. No amor, equilíbrio emocional será essencial para manter a harmonia. Dica cósmica: Seu crescimento depende também de como você cuida de si no processo.

Escorpião: Hoje, o dia favorece expansão, aprendizado e novos caminhos. Sair da rotina pode abrir portas interessantes na carreira. Financeiramente, manter cautela garante mais estabilidade. No amor, conexões mais profundas e significativas tendem a ganhar força. Dica cósmica: Quando você se permite ir além, novas possibilidades aparecem.

Sagitário: Hoje, o foco está em transformações e decisões mais profundas. Questões financeiras, especialmente envolvendo outras pessoas, podem exigir mais atenção. Na carreira, agir com estratégia será mais eficaz do que agir por impulso. No amor, o momento favorece intimidade e confiança. Dica cósmica: Algumas mudanças começam dentro antes de aparecer fora.

O drink que combina com cada signo 1 de 12

Capricórnio: Hoje, parcerias e relações ganham destaque. O dia favorece acordos, negociações e conexões que podem trazer crescimento. Financeiramente, decisões em conjunto podem gerar bons resultados. No amor, o momento é positivo para fortalecer vínculos. Dica cósmica: Dividir o caminho pode tornar a jornada mais forte.

Aquário: Hoje, organização e rotina serão fundamentais. O dia favorece produtividade, ajustes no dia a dia e avanços consistentes na carreira. Financeiramente, o crescimento tende a ser estável. No amor, conversas práticas ajudam a alinhar expectativas. Dica cósmica: Pequenas atitudes de hoje constroem grandes resultados depois.