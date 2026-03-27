ASTROLOGIA

O fim de um ciclo difícil chega para Virgem, Escorpião e Sagitário hoje (27 de março) e muda tudo a partir de agora

Uma virada interna traz coragem para cortar o que pesa e finalmente seguir mais leve

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de março de 2026 às 11:00

Signos e poder Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 27 de março, marca um ponto de ruptura importante para alguns signos. Depois de um período desgastante, chega o momento de encerrar ciclos que já não fazem sentido. Mais do que uma mudança externa, essa virada vem de dentro, com decisões firmes e uma nova postura diante da vida. É quando se percebe que continuar insistindo no que machuca não vale mais a pena e que a mudança só acontece quando você decide agir. Veja a previsão do site "Your Tango".

Virgem: Você finalmente percebe o quanto vinha sendo duro consigo mesmo e decide mudar essa postura. A autocobrança excessiva começa a dar lugar ao autocompreensão, trazendo um alívio imediato. Ao parar de se julgar tanto, você também se torna mais leve com o mundo ao seu redor.

Dica cósmica: Se tratar com mais gentileza muda tudo ao seu redor.

Viagens que são a cara de Escorpião 1 de 10

Escorpião: Chega um momento em que você simplesmente não aceita mais carregar tanta negatividade. Você entende que pode escolher o que permanece na sua vida e decide deixar o que pesa para trás. Essa mudança de mentalidade marca o fim de um ciclo difícil e o início de uma fase mais leve.

Dica cósmica: Nem tudo merece espaço na sua energia, escolha melhor o que fica.

Viagens que são a cara de Escorpião 1 de 10

Sagitário: Sua esperança começa a se reconstruir e você volta a enxergar possibilidades onde antes via bloqueios. Mas essa virada exige honestidade consigo mesmo, especialmente para reconhecer o que precisa ser deixado para trás. Ao fazer isso, o caminho se abre de forma mais clara.

Dica cósmica: Encarar a verdade é o primeiro passo para mudar sua realidade.