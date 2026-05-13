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Viih Tube diz que levou 'calote' e nunca recebeu prêmio em dinheiro do BBB 21

Influenciadora afirmou que ganhou R$ 10 mil em dinâmica do reality, mas valor nunca teria sido pago

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de maio de 2026 às 12:49

Viih Tube
Viih Tube Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Viih Tube revelou que nunca recebeu um prêmio em dinheiro conquistado durante participação no Big Brother Brasil 21. A declaração foi feita durante o podcast PodDelas, apresentado por ela ao lado de Tata Estaniecki.

Viih Tube, Eliezer e os filhos

Viih Tube, Eliezer e os filhos por Reprodução
Viih Tube anuncia nascimento da filha por Reprodução / Redes sociais
Lua é filha de Viih Tube e Eliezer por reprodução
Viih Tube aparece com filha, Lua por TV Globo
Eliezer se tornou pai de Lua, fruto da relação com Viih Tube por Reprodução/Instagram
Ravi é o filho caçula de Viih Tube e Eliezer por Reprodução
Viih Tube e Ravi por Reprodução/Instagram
Viih Tube, Eliezer e os filhos por Reprodução/Instagram
Viih Tube, Lua e Eliezer por Reprodução
Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer é internado por Reprodução / Redes Sociais
Viih Tube e Eliezer com o filho por Reprodução
Viih Tube, Eliezer, Lua e Ravi comemoram em casa por Reprodução / Redes Sociais
Eliezer e Viih Tube por Reprodução
Viih Tube por Reprodução
Viih Tube, Lua e Eliezer por Reprodução / Redes sociais
Viih Tube exibe corpo durante gravidez por Redes sociais
Viih Tube exibe corpo após perder 10kg por Redes sociais
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Viih Tube, Eliezer e os filhos por Reprodução

Enquanto conversava com as convidadas Samira e Chaiany sobre premiações recebidas em dinâmicas de reality shows, Viih Tube contou que teria levado um “calote” de um patrocinador do programa. “Mas cuidado, porque eu ganhei R$ 10 mil em coisa assim e nunca chegou nada”, afirmou.

Surpresa com a revelação, Samira questionou se o dinheiro realmente nunca havia sido pago. “Mentira, até hoje não chegou?”, perguntou.“Nunca mais vai chegar”, respondeu Viih Tube.

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A influenciadora participou do BBB 21, edição vencida por Juliette Freire.

Hoje, ela é casada com Eliezer, ex-participante do BBB 22, e mãe de Lua e Ravi.

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