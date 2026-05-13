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Viih Tube diz que levou 'calote' e nunca recebeu prêmio em dinheiro do BBB 21

Influenciadora afirmou que ganhou R$ 10 mil em dinâmica do reality, mas valor nunca teria sido pago

Fernanda Varela

Publicado em 13 de maio de 2026 às 12:49

Viih Tube Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Viih Tube revelou que nunca recebeu um prêmio em dinheiro conquistado durante participação no Big Brother Brasil 21. A declaração foi feita durante o podcast PodDelas, apresentado por ela ao lado de Tata Estaniecki.

Viih Tube, Eliezer e os filhos 1 de 17

Enquanto conversava com as convidadas Samira e Chaiany sobre premiações recebidas em dinâmicas de reality shows, Viih Tube contou que teria levado um “calote” de um patrocinador do programa. “Mas cuidado, porque eu ganhei R$ 10 mil em coisa assim e nunca chegou nada”, afirmou.

Surpresa com a revelação, Samira questionou se o dinheiro realmente nunca havia sido pago. “Mentira, até hoje não chegou?”, perguntou.“Nunca mais vai chegar”, respondeu Viih Tube.

A influenciadora participou do BBB 21, edição vencida por Juliette Freire.