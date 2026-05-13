ASTROLOGIA

Anjo da Guarda envia aviso para 3 signos nesta quarta-feira (13 de maio): momento pede mais atenção aos sinais

A quarta-feira (13) chega com um recado importante sobre intuição, escolhas e situações que não devem ser ignoradas

Fernanda Varela

Publicado em 13 de maio de 2026 às 02:00

Anjo da Guarda Crédito: Reprodução

A quarta-feira (13) começa com uma energia de percepção e alerta. O Anjo da Guarda indica que pequenos sinais, conversas ou acontecimentos podem revelar algo importante ao longo do dia.

A orientação é observar mais antes de agir e confiar na própria intuição. Para três signos, o momento pede atenção redobrada.

Touro

Taurinos podem perceber mudanças no comportamento de alguém próximo. O Anjo da Guarda indica necessidade de observar mais e falar menos.

O ideal será agir com calma.

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Leão

Leoninos podem receber um sinal importante ligado à vida profissional ou financeira. O momento favorece decisões conscientes.

O recado é não ignorar oportunidades.

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Peixes

Piscianos estarão mais intuitivos e sensíveis. O Anjo da Guarda indica que sentimentos e pressentimentos terão forte significado.

O momento pede confiança na própria percepção.

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