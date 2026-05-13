Anjo da Guarda envia aviso para 3 signos nesta quarta-feira (13 de maio): momento pede mais atenção aos sinais

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Fernanda Varela
Publicado em 13 de maio de 2026 às 02:00
A quarta-feira (13) começa com uma energia de percepção e alerta. O Anjo da Guarda indica que pequenos sinais, conversas ou acontecimentos podem revelar algo importante ao longo do dia.
A orientação é observar mais antes de agir e confiar na própria intuição. Para três signos, o momento pede atenção redobrada.
Touro
Taurinos podem perceber mudanças no comportamento de alguém próximo. O Anjo da Guarda indica necessidade de observar mais e falar menos.
O ideal será agir com calma.
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Leão
Leoninos podem receber um sinal importante ligado à vida profissional ou financeira. O momento favorece decisões conscientes.
O recado é não ignorar oportunidades.
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Peixes
Piscianos estarão mais intuitivos e sensíveis. O Anjo da Guarda indica que sentimentos e pressentimentos terão forte significado.
O momento pede confiança na própria percepção.
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Mensagem do dia
Nem todos os sinais chegam em voz alta. Muitas respostas aparecem nos detalhes e na intuição.