Anjo da Guarda revela energia de renovação para 3 signos neste sábado (28 de março): hora de cuidar de si

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Fernanda Varela
Publicado em 28 de março de 2026 às 00:00
O sábado (28) chega com um chamado importante do Anjo da Guarda: é tempo de desacelerar e olhar mais para si. Depois de dias intensos, a energia agora favorece o descanso, o autocuidado e a reconexão com o que traz paz.
O momento não é de pressa, mas de equilíbrio. Para três signos, o dia será ideal para se afastar de desgastes e recuperar a energia.
Câncer
Cancerianos devem priorizar o bem-estar emocional. O Anjo da Guarda indica que se afastar de ambientes ou pessoas que causam desconforto será essencial.
O dia favorece momentos de acolhimento e tranquilidade.
As cores de cada signo | Câncer: prata
Libra
Librianos podem sentir necessidade de se desligar de preocupações externas. O excesso de demandas pode ter gerado cansaço.
O ideal será buscar leveza e fazer algo que traga prazer.
As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo
Capricórnio
Capricornianos devem desacelerar e respeitar os próprios limites. O foco excessivo em responsabilidades pode ter cobrado um preço alto.
O momento pede pausa e reorganização interna.
As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra
Mensagem do dia
Cuidar de si não é luxo, é necessidade. Recarregar as energias hoje faz toda a diferença para o que vem depois.