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Anjo da Guarda revela energia de renovação para 3 signos neste sábado (28 de março): hora de cuidar de si

Mensagem do dia indica pausa necessária para recuperar forças e reorganizar emoções

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 28 de março de 2026 às 00:00

Signos e sinal do universo
Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

O sábado (28) chega com um chamado importante do Anjo da Guarda: é tempo de desacelerar e olhar mais para si. Depois de dias intensos, a energia agora favorece o descanso, o autocuidado e a reconexão com o que traz paz.

O momento não é de pressa, mas de equilíbrio. Para três signos, o dia será ideal para se afastar de desgastes e recuperar a energia.

Leia mais

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Câncer

Cancerianos devem priorizar o bem-estar emocional. O Anjo da Guarda indica que se afastar de ambientes ou pessoas que causam desconforto será essencial.

O dia favorece momentos de acolhimento e tranquilidade.

As cores de cada signo | Câncer: prata

Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
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Câncer: prata por Reprodução

Libra

Librianos podem sentir necessidade de se desligar de preocupações externas. O excesso de demandas pode ter gerado cansaço.

O ideal será buscar leveza e fazer algo que traga prazer.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo

Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
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Libra: quartzo rosa por Reprodução

Capricórnio

Capricornianos devem desacelerar e respeitar os próprios limites. O foco excessivo em responsabilidades pode ter cobrado um preço alto.

O momento pede pausa e reorganização interna.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
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Capricórnio: cinza pedra por Reprodução

Mensagem do dia

Cuidar de si não é luxo, é necessidade. Recarregar as energias hoje faz toda a diferença para o que vem depois.

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