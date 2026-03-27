ASTROLOGIA

Horóscopo da semana (30 de março a 5 de abril) traz alerta para os 12 signos: tensão, dinheiro e viradas inesperadas

Movimentações intensas exigem equilíbrio emocional, disciplina e cautela nas decisões

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de março de 2026 às 15:09

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

A semana entre segunda-feira (30) e domingo (5) será marcada por desafios que exigem maturidade e controle emocional. A combinação de aspectos astrológicos aponta para conflitos entre razão e emoção, além de possíveis excessos que podem afetar decisões, relações e finanças.

Com influências que favorecem tanto a ação quanto a confusão mental, o momento pede atenção redobrada com impulsividade, comunicação e escolhas práticas do dia a dia.

Cor de cada signo para 2026 1 de 12

Áries

Arianos terão uma semana de cobranças e amadurecimento. Será necessário lidar com limites e evitar decisões baseadas em excesso de confiança.

No campo financeiro, mudanças podem exigir mais cautela e desapego.

Decoração que é a cara de Áries 1 de 10

Touro

Taurinos tendem a um período mais introspectivo. Questões internas e emocionais ganham força, pedindo reflexão e autoconhecimento.

Relações e finanças passam por ajustes importantes.

Decoração que é a cara de Touro 1 de 10

Gêmeos

Geminianos podem sentir pressão em projetos coletivos. O desafio será equilibrar responsabilidades com o próprio bem-estar.

Evitar acúmulo de tarefas será essencial.

Decoração que é a cara de Gêmeos 1 de 10

Câncer

Cancerianos terão foco no trabalho e nas responsabilidades. A semana pede organização e cuidado com a comunicação.

Mal-entendidos podem surgir se houver excesso de sensibilidade.

Decoração que é a cara de Câncer 1 de 10

Leão

Leoninos devem rever planos e expectativas. A energia do período pede mais realismo e menos impulsividade.

Mudanças no campo profissional podem exigir adaptação.

Decoração que é a cara de Leão 1 de 10

Virgem

Virginianos enfrentam transformações internas e questões ligadas a recursos. O momento pede disciplina e atenção às emoções.

Relações podem passar por ajustes delicados.

Decoração que é a cara de Virgem 1 de 10

Libra

Librianos devem estabelecer limites nas relações. A semana pode trazer cobranças emocionais e necessidade de equilíbrio.

A comunicação precisa ser mais clara para evitar conflitos.

Decoração que é a cara de Libra 1 de 10

Escorpião

Escorpianos precisam organizar a rotina e cuidar da saúde emocional. O excesso de responsabilidades pode gerar desgaste.

O ideal será equilibrar trabalho e descanso.

Decoração que é a cara de Escorpião 1 de 10

Sagitário

Sagitarianos enfrentam desafios em projetos pessoais e no ambiente familiar. A semana pede cautela com impulsos e palavras.

Ajustes na rotina serão importantes.

Decoração que é a cara de Sagitário 1 de 10

Capricórnio

Capricornianos terão questões familiares em destaque. O momento exige maturidade e controle das expectativas.

A comunicação deve ser mais cuidadosa.

Decoração que é a cara de Capricórnio 1 de 10

Aquário

Aquarianos precisam organizar ideias e finanças. O risco de decisões impulsivas aumenta.

O período pede mais clareza e planejamento.

Decoração que é a cara de Aquário 1 de 10

Peixes

Piscianos devem ter atenção com dinheiro e relações. A tendência a agir por impulso pode gerar problemas.

O ideal será manter os pés no chão.

Decoração que é a cara de Peixes 1 de 10