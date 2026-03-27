ASTROLOGIA

Adeus desânimo: O guia astrológico para você assumir o protagonismo da sua vida a partir de hoje (27 de março)

Saímos do recolhimento e entramos em uma fase de pura coragem e extroversão

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de março de 2026 às 11:27

Signos e saúde Crédito: Imagem gerada por IA

Às 11:10 desta sexta-feira, a Lua ingressa no signo de Leão e se une ao Sol em Áries. Quando os dois luminares do céu se encontram no elemento Fogo, o marasmo vai embora e dá lugar a uma energia contagiante de vitalidade, entusiasmo e muita disposição. É o momento perfeito para deixar a timidez de lado e colocar o coração em tudo o que você se propõe a fazer.



Para os nativos de Áries, Leão, Sagitário e Gêmeos, o dia marca uma verdadeira injeção de ânimo e clareza. Sabe aquele projeto que estava guardado na gaveta por insegurança? Hoje é o dia de tirar a poeira dele e mostrar ao mundo do que você é capaz. O céu de hoje não perdoa a falsa modéstia; ele quer que você reconheça o seu próprio valor para que os outros também o façam.

O erro que cada signo mais comete nas relações 1 de 12

A dica do dia é usar essa criatividade para destravar a sua rotina. Se algo parecia arrastado ou difícil ao longo da semana, a vibração leonina traz soluções rápidas e apaixonadas. Compartilhe suas ideias, dê risada com os amigos e não tenha medo de ser visto. O magnetismo pessoal de todo o zodíaco ganha um bônus de carisma, facilitando negociações, conversas importantes e até mesmo aquele pedido de desculpas que estava engasgado.

