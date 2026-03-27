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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de março de 2026 às 11:27
Às 11:10 desta sexta-feira, a Lua ingressa no signo de Leão e se une ao Sol em Áries. Quando os dois luminares do céu se encontram no elemento Fogo, o marasmo vai embora e dá lugar a uma energia contagiante de vitalidade, entusiasmo e muita disposição. É o momento perfeito para deixar a timidez de lado e colocar o coração em tudo o que você se propõe a fazer.
Para os nativos de Áries, Leão, Sagitário e Gêmeos, o dia marca uma verdadeira injeção de ânimo e clareza. Sabe aquele projeto que estava guardado na gaveta por insegurança? Hoje é o dia de tirar a poeira dele e mostrar ao mundo do que você é capaz. O céu de hoje não perdoa a falsa modéstia; ele quer que você reconheça o seu próprio valor para que os outros também o façam.
O erro que cada signo mais comete nas relações
A dica do dia é usar essa criatividade para destravar a sua rotina. Se algo parecia arrastado ou difícil ao longo da semana, a vibração leonina traz soluções rápidas e apaixonadas. Compartilhe suas ideias, dê risada com os amigos e não tenha medo de ser visto. O magnetismo pessoal de todo o zodíaco ganha um bônus de carisma, facilitando negociações, conversas importantes e até mesmo aquele pedido de desculpas que estava engasgado.
Ao cair da noite, aproveite para celebrar as suas pequenas vitórias da semana. O corpo físico responde muito bem ao lazer e ao divertimento sob essa Lua. Vista sua cor favorita, coloque uma música que você ama e curta a sua própria companhia ou a de quem te coloca para cima.