Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Adeus desânimo: O guia astrológico para você assumir o protagonismo da sua vida a partir de hoje (27 de março)

Saímos do recolhimento e entramos em uma fase de pura coragem e extroversão

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de março de 2026 às 11:27

Signos e saúde
Signos e saúde Crédito: Imagem gerada por IA

Às 11:10 desta sexta-feira, a Lua ingressa no signo de Leão e se une ao Sol em Áries. Quando os dois luminares do céu se encontram no elemento Fogo, o marasmo vai embora e dá lugar a uma energia contagiante de vitalidade, entusiasmo e muita disposição. É o momento perfeito para deixar a timidez de lado e colocar o coração em tudo o que você se propõe a fazer.

Para os nativos de Áries, Leão, Sagitário e Gêmeos, o dia marca uma verdadeira injeção de ânimo e clareza. Sabe aquele projeto que estava guardado na gaveta por insegurança? Hoje é o dia de tirar a poeira dele e mostrar ao mundo do que você é capaz. O céu de hoje não perdoa a falsa modéstia; ele quer que você reconheça o seu próprio valor para que os outros também o façam. 

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Tudo começa a dar certo para 3 signos a partir de hoje (27 de março) e uma virada muda completamente o rumo da vida

O fim de um ciclo difícil chega para Virgem, Escorpião e Sagitário hoje (27 de março) e muda tudo a partir de agora

Cor e número da sorte de hoje (27 de março): resultados, ajustes e decisões conscientes marcam o dia para os signos

Dinheiro e sorte se alinham para 3 signos hoje (27 de março) e abrem caminho para ganhos reais

O Universo manda um sinal forte para Touro, Câncer, Libra e Aquário hoje (27 de março) e muda completamente a forma como eles se enxergam

A dica do dia é usar essa criatividade para destravar a sua rotina. Se algo parecia arrastado ou difícil ao longo da semana, a vibração leonina traz soluções rápidas e apaixonadas. Compartilhe suas ideias, dê risada com os amigos e não tenha medo de ser visto. O magnetismo pessoal de todo o zodíaco ganha um bônus de carisma, facilitando negociações, conversas importantes e até mesmo aquele pedido de desculpas que estava engasgado.

Ao cair da noite, aproveite para celebrar as suas pequenas vitórias da semana. O corpo físico responde muito bem ao lazer e ao divertimento sob essa Lua. Vista sua cor favorita, coloque uma música que você ama e curta a sua própria companhia ou a de quem te coloca para cima. 

Leia mais

Imagem - Com mais de 100 filmes, XXI Panorama Coisa de Cinema começa hoje (25) em Salvador e Cachoeira; confira programação

Com mais de 100 filmes, XXI Panorama Coisa de Cinema começa hoje (25) em Salvador e Cachoeira; confira programação

Imagem - Morte de Cayman e traição marcam a semana em 'A Nobreza do Amor'; confira o resumo (23 a 28 de março)

Morte de Cayman e traição marcam a semana em 'A Nobreza do Amor'; confira o resumo (23 a 28 de março)

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (27) para ter bons ganhos

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (27) para ter bons ganhos

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Hoje (29 de março) pede pausa, reconexão e escolhas que podem redefinir sua próxima semana

Hoje (29 de março) pede pausa, reconexão e escolhas que podem redefinir sua próxima semana
Imagem - Anjo da Guarda traz recado de leveza para 2 signos neste domingo (29 de março): deixe o que pesa para trás

Anjo da Guarda traz recado de leveza para 2 signos neste domingo (29 de março): deixe o que pesa para trás
Imagem - Juliana Paes anuncia saída do posto de Rainha de Bateria da Viradouro

Juliana Paes anuncia saída do posto de Rainha de Bateria da Viradouro

MAIS LIDAS

Imagem - Vitória é letal em jogo com chuva de gols e derrota CRB fora de casa na Copa do Nordeste
01

Vitória é letal em jogo com chuva de gols e derrota CRB fora de casa na Copa do Nordeste

Imagem - Cidade no interior da Bahia terá maior mina subterrânea da América Latina
02

Cidade no interior da Bahia terá maior mina subterrânea da América Latina

Imagem - Vitória supera o Corinthians e anuncia contratação do artilheiro da Copa do Brasil
03

Vitória supera o Corinthians e anuncia contratação do artilheiro da Copa do Brasil

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 103 vagas imediatas e salários de até R$ 8 mil
04

Prefeitura abre concurso público com 103 vagas imediatas e salários de até R$ 8 mil