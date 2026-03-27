BBB 26 entra em modo turbo e pode acabar com Prova do Anjo; entenda reviravolta

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de março de 2026 às 13:19
Se você acompanha o Big Brother Brasil 26, já percebeu que o jogo mudou e mudou rápido. A chamada fase 'modo turbo' começou e já está mexendo com uma das dinâmicas mais tradicionais do programa.
A Prova do Anjo, que durante toda a temporada garantiu imunidade e influenciou diretamente o rumo dos Paredões, pode estar com os dias contados. A disputa desta sexta-feira (27) deve ser a última da edição.
Dinâmica da semana no BBB 26
O alerta veio após o anúncio de Tadeu Schmidt, que revelou alterações no cronograma sem citar diretamente o fim da prova, mas deixou claro que o ritmo acelerado não vai dar espaço para todas as dinâmicas.
E faz sentido, com eliminações acontecendo em sequência e até dois Paredões sendo formados em poucos dias, o tempo virou artigo de luxo dentro da casa.
Na prática, o fim do Anjo muda completamente a estratégia. Sem imunidade garantida por essa prova, os participantes ficam ainda mais vulneráveis, e o jogo, mais imprevisível.
A previsão para o fim do reality é no dia 22 de abril.