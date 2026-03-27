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BBB 26 entra em modo turbo e pode acabar com Prova do Anjo; entenda reviravolta

Mudança no ritmo do reality deve eliminar dinâmica clássica

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de março de 2026 às 13:19

BBB 26 terá eliminação à tarde e nova dinâmica no domingo
BBB 26 terá eliminação à tarde e nova dinâmica no domingo Crédito: Divulgação/Globo

Se você acompanha o Big Brother Brasil 26, já percebeu que o jogo mudou e mudou rápido. A chamada fase 'modo turbo' começou e já está mexendo com uma das dinâmicas mais tradicionais do programa.

A Prova do Anjo, que durante toda a temporada garantiu imunidade e influenciou diretamente o rumo dos Paredões, pode estar com os dias contados. A disputa desta sexta-feira (27) deve ser a última da edição.

Dinâmica da semana no BBB 26

Dinâmica da semana no BBB 26 por Globo/Reprodução
Dinâmica da semana no BBB 26 por Globo/Reprodução
Dinâmica da semana no BBB 26 por Globo/Reprodução
Dinâmica da semana no BBB 26 por Globo/Reprodução
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Dinâmica da semana no BBB 26 por Globo/Reprodução

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O alerta veio após o anúncio de Tadeu Schmidt, que revelou alterações no cronograma sem citar diretamente o fim da prova, mas deixou claro que o ritmo acelerado não vai dar espaço para todas as dinâmicas.

E faz sentido, com eliminações acontecendo em sequência e até dois Paredões sendo formados em poucos dias, o tempo virou artigo de luxo dentro da casa.

Na prática, o fim do Anjo muda completamente a estratégia. Sem imunidade garantida por essa prova, os participantes ficam ainda mais vulneráveis, e o jogo, mais imprevisível.

A previsão para o fim do reality é no dia 22 de abril. 

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Tags:

Bbb tv Globo Globo Reality Show Reality bbb 26 Tadeu Schmidt big Brother Brasil

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