Ex-BBB choca ao revelar valor da compra do mês no supermercado; veja

Viih Tube brincou com cena inusitada de Eliezer caçando promoções

  Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de março de 2026 às 08:04

Eliezer no supermercado
Eliezer no supermercado Crédito: Reprodução/Instagram

Eliezer chamou atenção nas redes sociais ao revelar quanto gastou na compra do mês em um supermercado. O ex-BBB, que é casado com Viih Tube e pai de Lua, de 2 anos, e Ravi, de 1, escolheu uma rede de atacado em busca de economia, mas, mesmo assim, precisou desembolsar um alto valor para levar para casa tudo o que pegou.

Nos Stories do Instagram, ele mostrou a tela do caixa com o total da compra: R$ 4.982,88. “Valor da compra do mês”, escreveu o influenciador ao publicar o registro.

Apesar de não ter acompanhado o marido, Viih Tube entrou na brincadeira ao compartilhar uma imagem curiosa que recebeu. Na foto, Eliezer aparece praticamente “dentro” de uma prateleira, tentando alcançar produtos mais baratos.

"As fotos que eu recebo dos outros do meu marido no mercado kkk. E eu tenho certeza que ele [está] assim jogado no chão só pra pegar o último pacote lá no fundo de alguma coisa que é mais barato", escreveu a influenciadora, em tom bem-humorado, junto com um emoji de palhaça.

Recentemente, Eliezer contou que assumiu as compras da casa para reduzir gastos. "Comecei a fazer as compras aqui em casa porque estava dando de R$ 18 a 20 mil por mês", declarou. Ele também já revelou que tentou economizar no papel higiênico, mas deu errado: uma das funcionárias acabou tendo alergia e achou que o marido tinha pulado a cerca e passado algo para ela.

Mercado Viih Tube Supermercado Ex-bbb Ex-bbbs Eliezer

