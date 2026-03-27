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Marcos Oliveira, o Beiçola, reage após polêmica com Retiro dos Artistas sobre falta de sexo e baderna: 'Momento de muita angústia'

Ator explicou contexto de entrevista e pediu desculpas

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de março de 2026 às 07:17

Marcos Oliveira, o Beiçola Crédito: Reprodução

Marcos Oliveira, conhecido pelo personagem Beiçola em 'A Grande Família', apareceu nas redes sociais nesta quinta-feira (26) para se pronunciar após a repercussão de uma entrevista em que criticava colegas do Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, onde mora atualmente. No vídeo, o ator afirmou que suas falas foram tiradas de contexto e gravadas em um momento delicado de saúde.

"Oi gente, sou eu, Marcos Oliveira, de novo no meio da bagunça. Eu quero dizer que eu dei uma entrevista geral, bonita, que foi pra Veja, foi em janeiro. E eu tava num momento de muita angústia, passando mal. Então eu quero que as pessoas considerem isso, porque eles pincelaram dessa entrevista e fizeram esse pandemônio pra sobreviverem", disse.

Marcos Oliveira, o Beiçola 1 de 25

Em seguida, ele pediu desculpas e reforçou que não teve intenção de ofender. "Vim pedir desculpa, que essa não é a minha intenção de ofender ninguém. Cada um tem o seu processo. O meu processo, eu tô ainda de colostomia, que dói pra dedéu, preciso trabalhar, preciso operar… enfim, eu não quero confusão com ninguém".

Sobre a repercussão envolvendo o local onde vive, o ator destacou: "Tem pessoas, tem vidas humanas aqui no Retiro [dos Artistas], tá bom querido? Quem quiser, vai aparecer a matéria geral que foi feita pela Revista Veja em janeiro. Tá bom? Obrigado, espero que vocês me perdoem por tudo, mais uma vez. E vamos em frente, que eu tenho que trabalhar".

A polêmica começou após a circulação de trechos da entrevista em que o artista criticava o comportamento de outros moradores, especialmente durante as refeições. Em uma das falas, ele afirmou: "você sai da favela mas a favela não sai de você", o que gerou forte repercussão e levou o Retiro dos Artistas a se manifestar oficialmente.