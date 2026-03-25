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'Beiçola' lamenta ser proibido de transar e revela conflitos de convivência no Retiro dos Artistas

Ator Marcos Oliveira relata dificuldades de convivência e fala sobre desejo de afeto no local

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de março de 2026 às 16:13

Marcos Oliveira
Marcos Oliveira Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O ator Marcos Oliveira, conhecido por interpretar Beiçola em A Grande Família, revelou detalhes da rotina no Retiro dos Artistas e apontou dificuldades enfrentadas no local onde vive desde abril de 2025, no Rio de Janeiro. Em entrevista, ele mencionou tanto a convivência com outros moradores quanto a ausência de intimidade como pontos que impactam seu dia a dia.

Marcos Oliveira

Marcos Oliveira por Reprodução / Redes Sociais
Marcos Oliveira por Reprodução / Redes Sociais
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Marcos Oliveira por Reprodução
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Marcos Oliveira por Reprodução
Marcos Oliveira por Reprodução / Redes Sociais
Marcos Oliveira viveu Beiçola em "A Grande Família" por Reprodução
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Marcos Oliveira por Reprodução / Redes Sociais

Aos 63 anos, o artista afirmou que sente falta de uma vida afetiva mais ativa e criticou o tabu em torno da sexualidade na terceira idade. “A gente que é velho...a sexualidade existe. No inconsciente, à noite, você tem desejos, entendeu? Sexuais noturnos. E isso não se toca no assunto, porque velho é para não sentir mais prazer, para não ter mais relação”, disse.

Ele explicou que o desejo está mais ligado à troca de carinho e companhia do que a uma vida sexual intensa. “Não quero que seja um sexo Cirque du Soleil, entendeu? Que sobe, desce. Não, mas é uma troca de carinho, uma troca de alguma coisa, e aqui não pode ter isso”, completou.

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Outro ponto destacado por Marcos foi a dificuldade na convivência com outros moradores do espaço. Segundo ele, comportamentos considerados inadequados acabam gerando desconforto no ambiente coletivo.

“Viver aqui é ótimo, só que tem que se adaptar. Aqui não tem uma conduta geral para conviver. E aí você vai e aguenta. Na hora do almoço, é uma refeição que eles falam pra caralh*. Gritam, a relação deles é gritar”, afirmou.

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O ator também criticou a falta de troca mais próxima entre os residentes e disse que muitos preferem relembrar o passado, enquanto ele deseja manter uma vida ativa. “Eu tenho capacidade ainda de falar, de pensar, de interpretar. E eles não. Estão aqui só para comer, beber e falar do passado”, declarou.

Marcos Oliveira passou a morar no Retiro dos Artistas após receber a doação de uma casa no local, iniciativa da atriz Marieta Severo. Mesmo reconhecendo aspectos positivos da estrutura, ele reforçou o desejo de continuar trabalhando e se manter produtivo.

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