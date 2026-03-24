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Danielle Winits presta homenagem a Gerson Brenner, seu par romântico em Corpo Dourado: 'Felizes para sempre'

Atores contracenaram na novela de 1998; o artista faleceu na última segunda-feira (23), aos 66 anos

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 24 de março de 2026 às 21:23

Gerson Brenner e Danielle Winits contracenaram juntos em
Gerson Brenner e Danielle Winits contracenaram juntos em "Corpo Dourado" Crédito: Divulgação/ Reprodução

A atriz Danielle Winits utilizou as redes sociais nesta quarta-feira (24) para prestar uma homenagem a Gerson Brenner, após o anúncio do falecimento do ator aos 66 anos. Os dois formaram um casal na novela “Corpo Dourado” (1998), da TV Globo, trabalho que foi interrompido quando o artista foi baleado, impactando sua carreira na televisão.

Gerson Brenner morreu na última segunda-feira (23), em decorrência de falência múltipla de órgãos. Na publicação, Winits compartilhou uma foto do casamento de seus personagens na trama e escreveu: “Jorginho, acordei lembrando que fomos felizes para sempre. Todo meu amor eternamente. Alicinha”.

A postagem comoveu os seguidores da atriz, que relembraram o sucesso do casal no folhetim. "Só quem viveu nessa época sabe o quão galã ele era...", declarou um internauta. "Esse trabalho foi incrível", comentou outro. "Muito triste. Sabemos o quanto é doloroso perder um amigo tão amado", lamentou mais um seguidor.

Na obra de Antonio Calmon, Alicinha (Winits) e Jorginho (Brenner) encantaram o público pelo contraste de personalidades.

Gerson Brenner e Danielle Winits em 'Corpo Dourado'

Gerson Brenner e Danielle Winits em 'Corpo Dourado' (1998) por Divulgação/Globo
Gerson Brenner e Danielle Winits em 'Corpo Dourado' (1998) por Divulgação/Globo
Gerson Brenner e Danielle Winits em 'Corpo Dourado' (1998) por Divulgação/Globo
Gerson Brenner e Danielle Winits em 'Corpo Dourado' (1998) por Divulgação/Globo
Gerson Brenner e Danielle Winits em 'Corpo Dourado' (1998) por Divulgação/Globo
Gerson Brenner e Danielle Winits em 'Corpo Dourado' (1998) por Divulgação/Globo
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Gerson Brenner e Danielle Winits em 'Corpo Dourado' (1998) por Divulgação/Globo

“Corpo Dourado” marcou a despedida de Gerson da TV. O ator viajava de São Paulo para o Rio de Janeiro para gravar as últimas cenas da novela quando foi baleado na Rodovia Ayrton Senna, em agosto de 1998. Ao parar o veículo para trocar um pneu, ele foi interceptado por criminosos que pretendiam levar o carro, e acabaram atirando contra sua cabeça. Os assaltantes fugiram sem levar pertences, deixando o artista gravemente ferido. Socorrido por caminhoneiros, Brenner passou semanas na UTI e sobreviveu com sequelas motoras e cognitivas irreversíveis.

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