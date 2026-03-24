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Netflix revela protagonista da 5ª temporada de ‘Bridgerton’ e decisão desagrada os fãs

Teaser divulgado nesta terça-feira (24) confirmou que a próxima temporada adaptará o sexto livro

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 24 de março de 2026 às 20:47

Bridgerton
Quarta temporada de "Bridgerton" teve Benedict como protagonista Crédito: Divulgação

Após especulações sobre qual dos irmãos Bridgerton assumiria o protagonismo na série, a Netflix divulgou um teaser nesta terça-feira (24) confirmando a escolha. A próxima história de amor a ser contada será a de Francesca Bridgerton, tendo Michaela como seu par romântico. A temporada adapta a obra “O Conde Enfeitiçado”, de Julia Quinn.

No anúncio, o streaming confirmou: “Sim, nós vamos ver Francesca encontrando o amor de novo. A 5ª temporada de Bridgerton já está em produção!”.

No livro, Francesca está viúva há quatro anos após a morte de seu marido, John Stirling. Ela decide recomeçar e abandonar o luto ao retornar à sociedade para a temporada de casamentos, momento em que redescobre o amor.

Na quarta temporada, que foca na história de Benedict e Sophie, parte da trama foi iniciada com o falecimento de John. Na série, no entanto, o salto temporal será de apenas dois anos após os eventos da última temporada. Quando decide voltar a ser ativa na sociedade londrina, Francesca se depara com a prima de John, Michaela, que volta à capital para cuidar da propriedade dos Kilmartin. O reencontro despertará sentimentos complexos e questionamentos que serão o foco da temporada.

A trama será contada em oito episódios. A adaptação traz mudanças significativas, como o gênero do par de Francesca; o personagem é descrito como Michael Stirling nos livros, mas, desde a terceira temporada de "Bridgerton", é confirmado que Michaela assumirá esse papel.

Apesar da confirmação de Francesca como a próxima protagonista, parte do público não aprovou a alteração na ordem, visto que o casal ocupa o sexto lugar na cronologia literária. As críticas se concentram no fato da Netflix ter invertido a sequência das adaptações, antecipando a história de Francesca e adiando a de Eloise Bridgerton. Essa mudança já havia ocorrido anteriormente, quando Colin e Penelope (protagonistas do quarto livro, “Os Segredos de Colin Bridgerton”) assumiram a terceira temporada, enquanto Benedict e Sophie (originalmente o terceiro casal) ficaram para a quarta.

No anúncio da Netflix no X, antigo Twitter, fãs de Eloise destacaram: “O maior desrespeito com a história da Eloise e, especialmente com a atriz que está desde o começo da série”.

“Deveria ser a temporada da Eloise”, afirmou outro internauta. “Eu queria só que vocês seguissem a ordem dos livros, não é um pedido muito exigente”.

“Gostei! Acho que seria mais coerente que essa temporada fosse depois da temporada da Eloise, porque a Fran acabou de perder o John. Seria interessante dar um espaço para esse luto, principalmente porque as temporadas não costumam ter muitos episódios para desenvolver tudo isso”, refletiu uma espectadora.

Francesca e Michaela serão as próximas protagonistas de "Bridgerton"

Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) e Michaela Stirling (Masali Baduza) por Reprodução/ Instagram
Francesca Bridgerton e Michaela Stirling (Masali Baduza) por Reprodução/ Instagram
Francesca Bridgerton e Michaela Stirling (Masali Baduza) por Reprodução/ Instagram
Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) e Michaela Stirling (Masali Baduza) por Reprodução/ Instagram
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Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) e Michaela Stirling (Masali Baduza) por Reprodução/ Instagram

Outra internauta também se surpreendeu com o anúncio, mas apoiou a decisão: “Achei que ia ser Eloise, mas também faz sentido. Na 5ª temporada podem reintroduzir o par da Eloise, e aproximar o interesse dela nas cartas e tudo mais”, comentou, referenciando o livro “Para Sir Phillip, com Amor”.

Por outro lado, muitos espectadores celebraram o destaque de Francesca, especialmente pela representatividade, já que a personagem se relacionará com uma mulher.

“O casal mais lindo da Escócia”, comentou um usuário. “Já é a melhor temporada para mim, só pelo teaser”, disse outro. “Eu estou amando que as duas vão ficar juntas”, completou mais um internauta.

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