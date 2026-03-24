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Lembra dela? Ex-parceira de Maisa no Raul Gil troca TV pela Medicina e revela cachê da infância

Iriz Alves recorda bastidores durante sua participação no "Programa do Raul Gil"

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 24 de março de 2026 às 16:30

Iriz Alves é estudante de Medicina e não seguiu carreira artística
Iriz Alves é estudante de Medicina e não seguiu carreira artística Crédito: Reprodução

Um momento icônico do "Programa Raul Gil" voltou a viralizar nas redes sociais nos últimos dias. Há cerca de 20 anos, duas crianças de apenas 3 anos dividiam o palco do programa na Record TV: Maisa Silva e Iriz Alvez. O episódio ficou marcado ao mostrar o instante em que Iriz, ao propor uma charada ao apresentador, se irrita com Maisa por ela ter revelado a resposta.

O questionamento de Iriz era: “Qual é o céu que não tem estrela, nem Sol?”. Antes que Raul Gil pudesse responder, Maisa desvendou o enigma de prontidão: “É a boca!”. O vídeo termina com a frustração de Iriz diante da resposta da colega, levando a plateia aos risos com a interação entre as duas.

Figuras frequentes no quadro “Show Criança”, ambas permaneceram no programa por três anos, entre a Record TV e a Band. O vínculo profissional se encerrou quando Iriz deixou a carreira artística e Maisa migrou para o SBT, onde consolidou sua trajetória à frente de programas como o “Sábado Animado” e atuou em novelas como “Carrossel” e “Carinha de Anjo”.

Atualmente com 23 anos, Iriz mantinha uma conta privada no Instagram, mas precisou abrir o perfil após a repercussão do vídeo. "Eu tento muito ser low profile, mas viralizei de novo. Eu tento ser reservada, mas não é para mim (risos). Até tive que abrir o meu perfil", brincou a estudante.

Confira como Iriz Alvez está hoje em dia

Iriz Alvez atualmente estuda Medicina na Bolívia por Reprodução/ Instagram
Iriz Alvez com Maisa no Programa do Raul Gil por Reprodução/ Record
Iriz Alvez atualmente estuda Medicina na Bolívia por Reprodução/ Instagram
Iriz Alvez com Raul Gil por Reprodução/ Record
Iriz Alvez no "Show Criança" do Programa do Raul Gil por Reprodução/ Bandeirantes
Iriz Alvez era artista mirim no Programa do Raul Gil por Reprodução/ Instagram
Iriz Alvez atualmente estuda Medicina na Bolívia por Reprodução/ Instagram
Iriz Alvez era artista mirim no Programa do Raul Gil por Reprodução/ Instagram
Iriz Alvez era artista mirim no Programa do Raul Gil por Reprodução/ Instagram
Iriz Alvez era artista mirim no Programa do Raul Gil por Reprodução/ Instagram
Iriz Alvez era artista mirim no Programa do Raul Gil por Reprodução/ Instagram
Iriz Alvez era artista mirim no Programa do Raul Gil por Reprodução/ Instagram
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Iriz Alvez atualmente estuda Medicina na Bolívia por Reprodução/ Instagram

Ao contrário da antiga colega de palco, Iriz optou pela área da saúde e cursa Medicina em uma universidade em Santa Cruz, na Bolívia.

Sobre o período no “Show Criança”, ela detalhou a rotina financeira da época: "Ganhava dinheiro toda vez que a gente ia gravar. Eu trabalhei três anos, então toda semana eu gravava e recebia um cachê. A minha mãe disse que era R$ 100 na época. E era isso. Looks, patrocínios, acessórios, tudo a gente tinha que providenciar. Cabelo e maquiagem eles faziam lá. Eu li uma matéria uma vez, meio exagerada, dizendo que Maisa ganhava R$ 5 mil. Só que eu trabalhava o mesmo período que ela, ficamos três anos participando. A diferença é que quando eu parei de ir, minha mãe não foi mais atrás de nada e os pais da Maisa encaminharam ela para o SBT”.

Iriz também confirmou que não mantém contato com Maisa, explicando que o distanciamento foi uma consequência natural das escolhas de carreira. "Uma das perguntas que mais recebo aqui. E não, gente, não tenho contato com ela (Maisa). Era só no programa do Raul Gil. Quando foi diminuindo minha frequência de participação, a gente foi perdendo o contato automaticamente, e hoje em dia não tenho contato", esclareceu.

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Maisa Raul gil Iriz Alvez

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