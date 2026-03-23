TELEVISÃO

Participante de quadro no Domingo Legal perde R$ 25 mil após errar pergunta sobre o alfabeto

Luciane Rodrigues se confundiu durante o quadro “Comprar é Bom, Levar é Melhor!” e acabou eliminada da disputa no programa de Celso Portiolli

K Kamila Macedo

Publicado em 23 de março de 2026 às 20:18

Participante do Domingo Legal perde R$ 25 mil em dinâmica do programa Crédito: Reprodução/ Instagram

Uma participante do quadro “Comprar é Bom, Levar é Melhor!”, do Domingo Legal, se confundiu no jogo de perguntas e perdeu R$ 25 mil durante sua participação na atração de Celso Portiolli. Apesar da questão ser considerada de nível fácil, a competidora se equivocou e o apresentador ainda tentou intervir para ajudar. Contudo, ela manteve a resposta errada e perdeu o dinheiro.

A pergunta era a seguinte: "Cite quatro letras do nosso alfabeto cujos nomes não começam com a própria letra". Em seguida, Luciane Rodrigues, que representava sua família na dinâmica, respondeu: A, B, C e D. Celso Portiolli tentou auxiliá-la, e ela mudou a opção para E, F, L, G.

O apresentador questionou: "Você está chutando, né?". Se sentindo envergonhada, a participante confessou: "Eu não entendi a pergunta, realmente. A minha cabeça já está ruim, e esse era um dos meus medos".

Celso Portiolli 1 de 10

Celso tentou ajudá-la novamente, pedindo que ela refletisse melhor antes da confirmação: "Respira! Você não pode errar uma pergunta fácil dessa!".

Luciane, ainda nervosa, chorou e lamentou o bloqueio momentâneo: "O meu medo era travar… Eu consigo lembrar de um filme, mas não consigo lembrar de letras".

Mesmo com o tempo extra para pensar, a participante permaneceu com a escolha anterior. Celso, então, solicitou a definição: "Agora preciso de uma resposta, já ajudei muito. Você mantém essa resposta ou você muda?"

Luciane manteve as letras E, F, L, G. Como a resposta estava incorreta, ela foi eliminada e perdeu o valor de R$ 25 mil que estava em jogo na rodada.