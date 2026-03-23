BBB 26

Anitta revela torcida para salvar Juliano Floss do Paredão no BBB 26

Influenciador está na berlinda junto com Jonas Sulzbach e Gabriela Saporito

K Kamila Macedo

Publicado em 23 de março de 2026 às 18:38

Anitta revela torcida para Juliano Floss Crédito: Reprodução/ X

Após a maratona de festas em comemoração antecipada ao seu aniversário, nos dias 21 e 22 de março, Anitta se pronunciou ao saber que o amigo Juliano Floss está no Paredão do Big Brother Brasil 26. A cantora pediu para que seus seguidores ajudem o participante a permanecer no reality show.



"Gente, eu estou aqui, acordando do meu aniversário ainda. Estou me preparando pra viajar", começou ela em vídeo publicado nesta segunda-feira (23) no X, antigo Twitter.

"Acabei de saber que ontem, esquece, ontem, enfim, acabei de saber que o Juliano tá no Paredão. Quem puder, quiser, eu só fiz o meu voto, vou continuar votando no caminho pra ele continuar. Gente, não vamos deixar o Juliano sair. Vamos ajudar o Jubli, vamos ajudar. Alô, fãs, vamos votar muito", pediu a artista.

Juliano Floss, namorado da cantora Marina Sena, integra o grupo Camarote nesta edição. Esta é a primeira vez que ele disputa o Paredão, enfrentando Jonas Sulzbach (Veterano) e Gabriela Saporito (Pipoca). Juliano foi indicado pelo líder Cowboy, enquanto Jonas foi o mais votado pela casa e Gabi acabou emparedada pelo contragolpe do Veterano.

Marina Sena também manifestou apoio na publicação de Anitta com um breve “Vamos”. A cantora é amiga do casal há anos; eles já viajaram juntos em diversas ocasiões, inclusive antes de o namoro entre Marina e o influenciador ser assumido, em julho de 2024.