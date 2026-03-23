SAÚDE

Ex-ator da Globo relata ataque de ácaros durante viagem: ‘Fui devorado por eles’

Lucas Malvacini estava na Indonésia em viagem com sua esposa, Anna Laura Wolff

K Kamila Macedo

Publicado em 23 de março de 2026 às 15:57

Lucas Malvacini é atacado por ácaros em viagem à Bali Crédito: Reprodução/ Instagram

O ex-ator da Globo, Lucas Malvacini, compartilhou em suas redes sociais nesta segunda-feira (23) que precisou buscar atendimento em uma clínica particular após ser atacado por ácaros durante viagem para Bali, na Indonésia. Ele estava com a esposa, a jornalista Anna Laura Wolff. O artista registrou fotos dos sintomas, que se manifestaram na pele com manchas de irritação, coceira intensa, inflamação e urticária.

Nas publicações feitas no Instagram, Lucas relatou que o incidente ocorreu em um restaurante com cadeiras que eram feitas de palha, onde estavam os aracnídeos: “Azedou, turma! Esses bichinhos vivem na palha. Estava num restaurante cuja cadeira era de tranças de palha e fui devorado por eles”.

Segundo ele, foi necessário tomar soro intravenoso com corticoide, além de outras medicações não detalhadas.

Lucas Malvacini 1 de 6

Em entrevista à Quem, o ator afirmou que foi alertado pela esposa sobre a presença dos ácaros e que os sintomas levaram três dias para apresentar melhora: "Esses bichinhos me comeram vivo, me picaram inteiro. Estava sentindo uma coceira na perna enquanto estava no restaurante. Quando levantei para ver o que era, vieram um monte deles, que se esconderam nas tranças da palha. Passaram-se umas cinco horas e minha perna começou a coçar muito. Como estava na parte posterior, quem viu foi minha esposa. Loucura!".