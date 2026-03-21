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Filha de Chuck Norris só conheceu o pai 26 anos após o nascimento; entenda a história

Ator, que faleceu na última quinta-feira (19), descobriu a existência de Dina Norris por meio de uma carta enviada pela própria filha em 1991

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 21 de março de 2026 às 09:00

Chuck Norris só teve conhecimento da filha, Dina, 26 anos após seu nascimento
Chuck Norris só teve conhecimento da filha, Dina, 26 anos após seu nascimento Crédito: Reprodução

A notícia do falecimento de Chuck Norris, comunicada na última sexta-feira (20), chocou fãs do astro do cinema de ação em todo o mundo. O ator tinha 86 anos e deixa cinco filhos e a esposa, Gena O'Kelley, com quem era casado há 27 anos. No entanto, o artista não teve conhecimento da existência de um de seus cinco filhos até 26 anos após o nascimento.

Dina Norris, atualmente com 61 anos, foi fruto de um relacionamento extraconjugal que o ator teve enquanto estava casado com sua primeira esposa, Diane Holechek.

Em entrevista concedida em 2004 ao programa americano "Entertainment Tonight", Chuck revelou detalhes de como Dina o contatou.

“Eu estava vendo minha correspondência em casa quando vi essa carta e a abri. Era da Dina e ela dizia: ‘Sou sua filha de um relacionamento do passado’. E disse: ‘Descobri que você era meu pai quando eu tinha 16 anos, mas minha mãe disse que você era casado e que não deveríamos interferir na sua família'", contou o artista.

Dina, que nasceu em 1964, só buscou o contato em 1991. Na época, Norris já estava divorciado de Diane, de quem se separou em 1989.

O ator também relatou que, inicialmente, ficou hesitante em encontrar a filha depois de tanto tempo, mas os dois acabaram se conhecendo. Ele revelou que a reação do encontro foi emocionante: “Eu olho para ela e é algo tão incrível, porque estou olhando para ela e ela está olhando para mim, e nós simplesmente fomos nos aproximando um do outro, nos abraçamos e começamos a chorar”.

Chuck Norris

Chuck Norris é ator, lutador, por Reprodução | Instagram
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Os dois mantinham uma relação próxima. Chuck Norris chegou a publicar uma foto com Dina e a família dela (o marido e dois filhos) durante férias em Kauai, no Havaí, em 2015, onde o ator residia e local em que veio a falecer.

Além de Dina, o astro deixa mais quatro filhos: Mike e Eric, do primeiro casamento com Diane Holechek, e os gêmeos Dakota e Danilee, da união com Gena O'Kelley.

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