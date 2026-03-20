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Quem é Gena O’Kelley, viúva de Chuck Norris? Conheça a história de amor do casal

O casal estava junto desde 1997 e eram casados há 27 anos

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 20 de março de 2026 às 17:01

Gena O'Kelley era casada com Chuck Norris há 27 anos
Gena O'Kelley era casada com Chuck Norris há 27 anos Crédito: Reprodução/ Instagram

O falecimento de Chuck Norris nesta sexta-feira (20), após ser hospitalizado no Havaí, causou comoção entre fãs de filmes de ação. Ator e mestre em artes marciais, Norris deixou um legado para o cinema, além de cinco filhos e a esposa, Gena O'Kelley.

O artista tinha 86 anos e passou quase três décadas casado com Gena, com quem teve os gêmeos Dakota e Danilee. O casal se conheceu em 1997, durante um jantar. Eles se aproximaram no dia seguinte, quando O'Kelley fez uma participação na série "Walker, Texas Ranger", protagonizada por Norris, que logo a convidou para um encontro.

Na autobiografia "Contra Todas as Probabilidades: Minha História", lançada em 2004, o ator relatou o início do relacionamento: "Queria conhecer Gena melhor, então pedi que ela voltasse a Dallas o mais rápido possível. Ela voltou algumas semanas depois, e nossa amizade se transformou em um namoro. Em pouco tempo, me vi completamente apaixonado".

O matrimônio ocorreu em 1998, um ano após se conhecerem. Em 2001, Gena deu à luz aos gêmeos. Na ocasião, Norris já era pai de Mike, Eric e Dina, frutos de relações anteriores.

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Chuck Norris era casado com Gena O'Kelley desde 1998

Chuck Norris e Gena O'Kelley, com seus filhos Dakota e Danilee por Reprodução/ Instagram
Chuck Norris e sua esposa, Gena O'Kelley por Reprodução/ Instagram
Chuck Norris e Gena O'Kelley se casaram em 1997 por Reprodução/ Instagram
Chuck Norris e sua esposa, Gena O'Kelley por Reprodução/ Instagram
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Chuck Norris e Gena O'Kelley, com seus filhos Dakota e Danilee por Reprodução/ Instagram

Gena O'Kelley, de 62 anos, é empresária, mas já trabalhou como modelo e atriz em participações esporádicas na televisão. Além de "Walker, Texas Ranger", ela apareceu no programa "Praise" ao lado do marido, em 2004, e na sitcom "Yes, Dear", em 2003.

Atualmente, ela atua como CEO da CForce, fábrica de engarrafamento de água que fundou ao lado do artista em 2015. O casal também compartilhava a gestão da "Kickstart Kids", fundação criada por Norris em 1990 para capacitar jovens por meio do karatê. "É uma organização verdadeiramente fantástica que ensina artes marciais e desenvolvimento de caráter aos alunos. Já alcançamos mais de 100 mil crianças", explicou o casal anteriormente.

Chuck e Gena mantinham uma rotina de parceria, com a empresária acompanhando o marido em eventos públicos, além de viagens e trocas de declarações nas redes sociais. Apesar da fama do companheiro, O'Kelley mantém uma vida discreta, com um perfil privado no Instagram que soma pouco mais de mil seguidores.

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