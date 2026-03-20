Chuck Norris, ícone dos filmes de ação, morre aos 86 anos

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Giuliana Mancini
Publicado em 20 de março de 2026 às 11:16
Chuck Norris morreu aos 86 anos na manhã de quinta-feira (19), no Havaí. A morte do ator e artista marcial foi confirmada pela família em uma publicação feita no perfil oficial do astro nas redes sociais.
No comunicado, os familiares informaram que a morte foi repentina e que ele estava acompanhado no momento do falecimento. A causa não foi divulgada, assim como também não houve confirmação sobre qual problema de saúde teria levado à morte.
"É com o coração pesado que nossa família comunica o falecimento repentino de nosso amado Chuck Norris na manhã de ontem. Embora desejemos manter as circunstâncias em sigilo, saibam que ele estava cercado por sua família e em paz", diz a nota.
Chuck Norris
A família também destacou o lado pessoal do ator e relembrou o impacto que ele teve dentro e fora das telas. "Para o mundo, ele era um praticante de artes marciais, ator e um símbolo de força. Para nós, ele era um marido dedicado, um pai e avô amoroso, um irmão incrível e o coração da nossa família. Ele viveu sua vida com fé, propósito e um compromisso inabalável com as pessoas que amava", afirmou o comunicado.
Nascido como Carlos Ray Norris, em 10 de março de 1940, em Ryan, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, o ator construiu uma trajetória de sucesso em Hollywood e se tornou um dos rostos mais emblemáticos do gênero de ação.
Chuck Norris ficou conhecido por filmes como "Força Delta" e "Desaparecido em combate", além de ter marcado gerações como o ranger Cordell Walker na série "Walker, Texas Ranger", exibida nos anos 1990 e conhecida no Brasil como "O homem da lei".
Nos últimos anos, o artista havia se afastado das telas e fez apenas aparições pontuais no cinema, como em "Os Mercenários 2", lançado em 2012. Recentemente, o ator havia comemorado o aniversário mostrando que seguia ativo. Em uma publicação feita anteriormente nas redes sociais, ele apareceu treinando ao lado de um instrutor, em um vídeo compartilhado para marcar a data.