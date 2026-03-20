Ex de Pedro, do BBB 26, Rayne Luiza desabafa sobre rotina intensa com a filha: 'Mama e passa mal de novo'

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Giuliana Mancini
Publicado em 20 de março de 2026 às 06:39
Rayne Luiza abriu o coração ao falar sobre os primeiros dias de vida de Aurora, sua filha recém-nascida com Pedro, ex-participante do BBB 26. A bebê nasceu na sexta-feira (13) e, desde então a jovem de 20 anos tem compartilhado como tem sido a adaptação à nova rotina da maternidade.
Criando a menina com o apoio dos pais, Rayne contou que tem enfrentado noites puxadas. "Estou acabada. A Aurora está trocando o dia pela noite. Então, estou dormindo sentada", relatou. Aurora é fruto do relacionamento da jovem com Pedro, que atualmente está em tratamento psiquiátrico após desistir do BBB 26, no qual tentou beijar à força Jordana.
Pedro, do BBB 26, é internado em hospital psiquiátrico
Ela também disse que a bebê tem mamado muito, a ponto de passar mal em alguns momentos. "Ela tem mamado bastante. Ela já golfou em mim hoje duas vezes. E ela não para de mamar. Ela passa mal, mama, passa mal de novo e mama. Não está nem aí", contou, bem-humorada.
Mãe de primeira viagem, Rayne ainda aproveitou para mostrar algumas características da filha e brincou ao falar da quantidade de pelos da bebê. "Olha o tanto de cabelo que essa gata tem. Bem cabeludona. Alguém para fazer uma depilação a laser na mini diva", disse.