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Ex de Pedro, do BBB 26, Rayne Luiza desabafa sobre rotina intensa com a filha: 'Mama e passa mal de novo'

Jovem de 20 anos falou sobre os cuidados com a recém-nascida sem a ajuda do pai, que se encontra em tratamento psiquiátrico

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de março de 2026 às 06:39

Rayne Luiza e Aurora
Rayne Luiza e Aurora Crédito: Reprodução

Rayne Luiza abriu o coração ao falar sobre os primeiros dias de vida de Aurora, sua filha recém-nascida com Pedro, ex-participante do BBB 26. A bebê nasceu na sexta-feira (13) e, desde então a jovem de 20 anos tem compartilhado como tem sido a adaptação à nova rotina da maternidade.

Criando a menina com o apoio dos pais, Rayne contou que tem enfrentado noites puxadas. "Estou acabada. A Aurora está trocando o dia pela noite. Então, estou dormindo sentada", relatou. Aurora é fruto do relacionamento da jovem com Pedro, que atualmente está em tratamento psiquiátrico após desistir do BBB 26, no qual tentou beijar à força Jordana.

Pedro, do BBB 26, é internado em hospital psiquiátrico

Pedro foi levado para hospital psiquiátrico por Reprodução
Pedro foi levado para hospital psiquiátrico por Reprodução
Pedro desistiu do BBB 26 por Reprodução | X
Pedro desistiu do BBB 26 por Reprodução | TV Globo
Pedro por Reprodução
Pedro desistiu do BBB por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro tentou beijar Jordana por Reprodução
Pedro e a esposa por Reprodução
Pedro fica pelado na casa por Reprodução
Pedro no BBB26 por Reprodução
Relembre a primeira festa do BBB 26 por Reprodução
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Pedro foi levado para hospital psiquiátrico por Reprodução

Ela também disse que a bebê tem mamado muito, a ponto de passar mal em alguns momentos. "Ela tem mamado bastante. Ela já golfou em mim hoje duas vezes. E ela não para de mamar. Ela passa mal, mama, passa mal de novo e mama. Não está nem aí", contou, bem-humorada.

Mãe de primeira viagem, Rayne ainda aproveitou para mostrar algumas características da filha e brincou ao falar da quantidade de pelos da bebê. "Olha o tanto de cabelo que essa gata tem. Bem cabeludona. Alguém para fazer uma depilação a laser na mini diva", disse.

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