BBB 26

Ex de Pedro, do BBB 26, Rayne Luiza desabafa sobre rotina intensa com a filha: 'Mama e passa mal de novo'

Jovem de 20 anos falou sobre os cuidados com a recém-nascida sem a ajuda do pai, que se encontra em tratamento psiquiátrico

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de março de 2026 às 06:39

Rayne Luiza e Aurora Crédito: Reprodução

Rayne Luiza abriu o coração ao falar sobre os primeiros dias de vida de Aurora, sua filha recém-nascida com Pedro, ex-participante do BBB 26. A bebê nasceu na sexta-feira (13) e, desde então a jovem de 20 anos tem compartilhado como tem sido a adaptação à nova rotina da maternidade.

Criando a menina com o apoio dos pais, Rayne contou que tem enfrentado noites puxadas. "Estou acabada. A Aurora está trocando o dia pela noite. Então, estou dormindo sentada", relatou. Aurora é fruto do relacionamento da jovem com Pedro, que atualmente está em tratamento psiquiátrico após desistir do BBB 26, no qual tentou beijar à força Jordana.

Pedro, do BBB 26, é internado em hospital psiquiátrico 1 de 15

Ela também disse que a bebê tem mamado muito, a ponto de passar mal em alguns momentos. "Ela tem mamado bastante. Ela já golfou em mim hoje duas vezes. E ela não para de mamar. Ela passa mal, mama, passa mal de novo e mama. Não está nem aí", contou, bem-humorada.