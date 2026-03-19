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Irmã de Milena expõe racismo fora do BBB 26 e revela perseguição à família

Mille Moreira afirma que ataques nas redes ultrapassaram o jogo e atingem até a mãe da participante

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 19 de março de 2026 às 22:45

Irmã de Milena denuncia ataques racistas e perseguição fora do BBB 26 Crédito: Reprodução

A repercussão do BBB 26 ultrapassou os limites do jogo e chegou à família de Milena. A irmã da participante, Mille Moreira, fez um desabafo nas redes sociais e denunciou estar sendo alvo de ataques racistas e perseguição desde o início do reality.

Segundo Mille, as ofensas começaram após ela defender a sister publicamente, mas se intensificaram com o avanço do programa. A situação, de acordo com o relato, teria escalado a ponto de atingir outros membros da família, incluindo a mãe das duas.

“Tenho sofrido ataques desde o começo do programa por defender minha irmã”, afirmou. Ela destacou ainda que a mãe, que não tem qualquer relação com o reality, também passou a receber mensagens ofensivas após internautas conseguirem seu contato.

Milena do 'BBB 26' tem uma irmã gêmea

Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Milena do "BBB 26" com a irmã Mile Moreira por Arquivo pessoal
Milena do "BBB 26" com a irmã Mile Moreira e a sobrinha Alice por Arquivo pessoal
Milena é do signo de Peixes por Manoella Mello/TV Globo
Milena (BBB 26) por Arquivo pessoal
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
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Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais

De acordo com a irmã de Milena, o conteúdo das mensagens inclui ofensas pessoais e ataques preconceituosos, o que elevou o caso a um nível considerado grave pela família. A jovem classificou a situação como perseguição e disse que os limites foram ultrapassados.

O episódio reacende o debate sobre os impactos do BBB fora da casa, especialmente quando familiares de participantes passam a ser alvo de ataques nas redes sociais. Casos como esse têm levantado discussões sobre responsabilidade digital e os limites entre opinião e crime.

Até o momento, não há informações sobre medidas judiciais, mas a família segue denunciando os ataques e pedindo respeito. A situação também reforça como a exposição no reality pode gerar consequências além do jogo, atingindo diretamente pessoas fora do confinamento.

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