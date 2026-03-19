Irmã de Milena expõe racismo fora do BBB 26 e revela perseguição à família

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Heider Sacramento
Publicado em 19 de março de 2026 às 22:45
A repercussão do BBB 26 ultrapassou os limites do jogo e chegou à família de Milena. A irmã da participante, Mille Moreira, fez um desabafo nas redes sociais e denunciou estar sendo alvo de ataques racistas e perseguição desde o início do reality.
Segundo Mille, as ofensas começaram após ela defender a sister publicamente, mas se intensificaram com o avanço do programa. A situação, de acordo com o relato, teria escalado a ponto de atingir outros membros da família, incluindo a mãe das duas.
“Tenho sofrido ataques desde o começo do programa por defender minha irmã”, afirmou. Ela destacou ainda que a mãe, que não tem qualquer relação com o reality, também passou a receber mensagens ofensivas após internautas conseguirem seu contato.
Milena do 'BBB 26' tem uma irmã gêmea
De acordo com a irmã de Milena, o conteúdo das mensagens inclui ofensas pessoais e ataques preconceituosos, o que elevou o caso a um nível considerado grave pela família. A jovem classificou a situação como perseguição e disse que os limites foram ultrapassados.
O episódio reacende o debate sobre os impactos do BBB fora da casa, especialmente quando familiares de participantes passam a ser alvo de ataques nas redes sociais. Casos como esse têm levantado discussões sobre responsabilidade digital e os limites entre opinião e crime.
Até o momento, não há informações sobre medidas judiciais, mas a família segue denunciando os ataques e pedindo respeito. A situação também reforça como a exposição no reality pode gerar consequências além do jogo, atingindo diretamente pessoas fora do confinamento.