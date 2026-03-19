BRIGADOS

Saiba o que motivou o rompimento entre Boninho e Ana Paula Renault após o BBB 16

No BBB 26, sister revela bastidores de briga com diretor e expõe motivo do afastamento na Globo

Heider Sacramento

Publicado em 19 de março de 2026 às 20:40

Ana Paula Renault revela motivo de briga com Boninho e expõe bastidores após o BBB 16 Crédito: Reprodução

Ana Paula Renault voltou a surpreender dentro do BBB 26 ao relembrar um episódio pouco conhecido de sua trajetória fora da casa. Durante conversa com outros participantes, a jornalista revelou que teve um desentendimento com Boninho após sua passagem pelo BBB 16, o que teria impactado sua continuidade na Globo.

A revelação aconteceu de forma espontânea, quando Ana Paula contou que chegou a trabalhar como repórter do Vídeo Show, programa da emissora, após ganhar projeção nacional no reality. O assunto rapidamente chamou atenção dos brothers, que reagiram com surpresa ao descobrir a informação.

“Eu já trabalhei no Vídeo Show”, afirmou. Ao ser questionada, completou sem rodeios: “Sim, até eu brigar com o Boninho”.

Pouco depois, já na área externa da casa, a participante detalhou o episódio e explicou que o conflito teria sido motivado por uma publicação nas redes sociais. Segundo ela, a situação não partiu diretamente dela. “Eu não briguei, ele que brigou comigo”, disse. “Eu acho que eu só escrevi um trem no Twitter, rebati. Não fico calada, né, gente?”, completou.

A fala reforça uma das características mais marcantes de Ana Paula desde sua primeira participação no reality: o posicionamento direto e sem filtros. No BBB 16, ela se tornou um dos nomes mais icônicos da história do programa, viralizando com bordões e protagonizando momentos intensos dentro da casa.

Apesar do favoritismo na época, sua trajetória foi interrompida após ser expulsa do programa, o que não impediu que ela conquistasse espaço na televisão. Após o reality, integrou a equipe do Vídeo Show e, posteriormente, passou pelo SBT, onde apresentou o Fofocalizando.