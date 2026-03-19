LUTO NO JORNALISMO

Quem era Fernanda Santos, produtora de reportagem da Globo que morreu em acidente de trânsito

Jornalista voltava para casa quando carro de aplicativo se envolveu em batida entre veículos

Heider Sacramento

Publicado em 19 de março de 2026 às 18:15

Fernanda Santos Crédito: Reprodução

A jornalista Fernanda Santos, produtora de reportagem da TV Globo, morreu na noite de quarta-feira (18), aos 53 anos, após um acidente de trânsito na Zona Norte de São Paulo.

Ela estava em um carro de aplicativo que colidiu com outro veículo após uma manobra irregular. Fernanda retornava de uma sessão de fisioterapia quando o acidente aconteceu. A produtora chegou a ser socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Com uma trajetória marcada pela dedicação ao jornalismo, Fernanda integrava a equipe da Globo desde 2005. Formada pela Unesp de Bauru, construiu sua carreira principalmente nos bastidores da produção, sendo reconhecida pela entrega e compromisso com a informação.

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Entre colegas, era lembrada pelo entusiasmo e pela forma vibrante com que acompanhava o trabalho diário na redação. Sua presença também era constante na cobertura do Carnaval de São Paulo, área pela qual tinha grande paixão.

Torcedora da escola de samba Mocidade Alegre, Fernanda circulava entre diferentes agremiações e era conhecida pelo profundo conhecimento do universo do samba, especialmente nos bastidores dos desfiles no Anhembi.

Além da atuação na televisão, também se dedicava à formação acadêmica e a discussões sociais. Era mestre pela USP, graduada em Pedagogia e participava de iniciativas voltadas a temas como desigualdade e questões raciais.

A morte da jornalista gerou comoção entre colegas de profissão e integrantes do Carnaval paulista, que destacaram sua trajetória e contribuição tanto para o jornalismo quanto para a cultura.