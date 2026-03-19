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BBB 26: Alberto Cowboy vence Prova do Líder e vira tetra na temporada

Empresário conquista quarta liderança da temporada e se consolida como um dos favoritos ao prêmio

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 19 de março de 2026 às 23:23

Alberto Cowboy é do signo de Áries
Alberto Cowboy é do signo de Áries Crédito: Manoella Mello/TV Globo

Alberto Cowboy é o novo Líder do BBB 26. O participante venceu a Prova do Líder desta quinta-feira (19) e garantiu o comando da semana, ampliando ainda mais seu protagonismo dentro do reality. Ao celebrar o resultado, ele não escondeu a empolgação: “É tetra!”.

A disputa foi realizada em duas etapas. Na fase classificatória, que aconteceu durante a tarde, Alberto avançou para a final ao lado de Jordana e Milena, que também se destacaram na dinâmica.

Já na etapa decisiva, os participantes enfrentaram um desafio de atenção e agilidade. Posicionados diante de um carrossel de bolsas em movimento, eles precisavam identificar quais delas reproduziam corretamente o som de uma vinheta. A cada rodada, os brothers davam seus palpites até que alguém acertasse duas vezes e garantisse a vitória.

Alberto Cowboy foi o mais preciso e levou a melhor, conquistando sua quarta liderança na temporada. O desempenho reforça sua força no jogo e o coloca ainda mais em evidência na disputa pelo prêmio milionário.

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