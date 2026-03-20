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Tainá Militão posa de lingerie em ensaio sensual para comemorar seus 29 anos; FOTOS

Influenciadora recebeu homenagens de amigos e do marido, Éder Militão

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de março de 2026 às 08:13

Tainá Militão faz ensaio sensual para celebrar aniversário de 29 anos
Tainá Militão faz ensaio sensual para celebrar aniversário de 29 anos Crédito: Reprodução/Instagram

Tainá Militão celebrou a chegada dos 29 anos nesta quinta-feira (19) com um ensaio especial compartilhado nas redes sociais. Nas imagens, a influenciadora aparece de lingerie preta, deitada na cama, cercada por balões decorativos e com um bolo vermelho em formato de coração compondo o cenário da comemoração.

Na legenda da publicação, Tainá escreveu, em inglês, uma mensagem simples para marcar a data: "É meu aniversário". Nos comentários, amigos e pessoas próximas deixaram felicitações. Entre elas, Virginia Fonseca, que mantém amizade com a mulher de Éder Militão e costuma encontrá-la durante viagens a Madri. "Que Deus abençoe sua vida sempre!!! Aproveite seu dia. Feliz aniversário!", escreveu a loira.

Tainá Militão faz ensaio sensual para celebrar aniversário de 29 anos

Tainá Militão faz ensaio sensual para celebrar aniversário de 29 anos por Reprodução/Instagram
Tainá Militão faz ensaio sensual para celebrar aniversário de 29 anos por Reprodução/Instagram
Tainá Militão faz ensaio sensual para celebrar aniversário de 29 anos por Reprodução/Instagram
Tainá Militão faz ensaio sensual para celebrar aniversário de 29 anos por Reprodução/Instagram
Tainá Militão faz ensaio sensual para celebrar aniversário de 29 anos por Reprodução/Instagram
Tainá Militão faz ensaio sensual para celebrar aniversário de 29 anos por Reprodução/Instagram
Tainá Militão faz ensaio sensual para celebrar aniversário de 29 anos por Reprodução/Instagram
Tainá Militão faz ensaio sensual para celebrar aniversário de 29 anos por Reprodução/Instagram
Tainá Militão faz ensaio sensual para celebrar aniversário de 29 anos por Reprodução/Instagram
Tainá Militão faz ensaio sensual para celebrar aniversário de 29 anos por Reprodução/Instagram
Tainá Militão faz ensaio sensual para celebrar aniversário de 29 anos por Reprodução/Instagram
Tainá Militão faz ensaio sensual para celebrar aniversário de 29 anos por Reprodução/Instagram
Tainá Militão faz ensaio sensual para celebrar aniversário de 29 anos por Reprodução/Instagram
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Tainá Militão faz ensaio sensual para celebrar aniversário de 29 anos por Reprodução/Instagram

Além das mensagens de carinho, Tainá também recebeu uma homenagem de Éder Militão. O jogador publicou um vídeo em que falou sobre a importância da mulher em sua vida e se declarou em clima de saudade. Os dois não passaram o aniversário juntos, já que Tainá segue morando no Rio de Janeiro com os filhos, Matteo e Helena, frutos do antigo relacionamento com Léo Pereira, zagueiro do Flamengo.

Na mensagem, o atleta destacou o quanto a influenciadora transformou sua rotina com alegria, paixão e cumplicidade. "My life, passando aqui para te desejar parabéns e celebrar a energia que você trouxe para a minha vida e o amor que colocou no meu coração. Com esse seu jeitinho elétrico e alegre, você transforma meus dias cada vez mais, com paixão e cumplicidade", disse.

Éder ainda afirmou que conta os dias para reencontrá-la e falou sobre a saudade que sente. "Eu conto os dias para poder te abraçar, para estar com você — seja para viajar, ver um filme ou simplesmente ficar de bobeira", falou. "Obrigado por ser essa mulher incrível que você é. Te amo muito. Estou morrendo de saudade. Já já a gente está junto. Te amo", completou o jogador.

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Tags:

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