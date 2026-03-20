Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Amanda Kimberlly deixa mansão dada por Neymar à filha Helena após fãs de Bruna Biancardi vazarem endereço

Modelo e a filha deixaram imóvel em Alphaville depois que dados da residência circularam na internet

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de março de 2026 às 07:28

Neymar e Amanda Kimberlly posam com a filha, Helena
Neymar e Amanda Kimberlly posam com a filha, Helena Crédito: Reprodução/Instagram

Amanda Kimberlly e a filha, Helena, deixaram a mansão onde moravam, em Alphaville, Barueri, na Grande São Paulo, por uma questão de segurança. O imóvel, dado por Neymar à filha, teve o endereço vazado por 'haters' nas redes sociais, o que acendeu um alerta e causou a mudança da modelo.

Os ataques, segundo relatos, vêm sendo promovidos por pessoas que se apresentam como fãs de Bruna Biancardi, atual companheira do jogador. Em mensagens divulgadas na rede social X, um fã-clube da influenciadora chegou a afirmar que foi responsável por expor a localização da residência. Os mesmos perfis também teriam dito saber onde fica o apartamento para o qual Amanda se mudou com a filha, na capital paulista. 

Endereço de Amanda Kimberlly e Helena foi vazado

Internauta diz ter vazado endereço de Amanda Kimberlly e Helena por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi se manifesta após ataques a Amanda Kimberlly e Helena por Reprodução/Instagram
Helena e Amanda Kimberlly se mudaram de mansão por Reprodução/Instagram e Gustavo Lima
Neymar, Bruna Biancardi, Mel e Mavie por Reprodução/Instagram
Amanda Kimberlly e Helena, sua filha com Neymar por Reprodução/Instagram
1 de 5
Internauta diz ter vazado endereço de Amanda Kimberlly e Helena por Reprodução/Instagram

Em uma das conversas, o internauta que afirma ter vazado a localização diz ter acesso a informações privilegiadas da família por prestar serviços a eles e ironiza a saída de Amanda do local. "Ela se mudou porque deve ter visto que eu falei onde morava. Até a rua e o número eu divulguei", escreveu. Em seguida, ainda debochou da nova fase da modelo no apartamento: "Vai ficar enclausurada lá no apartamento".

Inicialmente, foi especulado que a mudança teria ocorrido por causa de obras na mansão. O imóvel já passaria por uma reforma depois que parte do telhado e do teto foi danificada pelas chuvas de dezembro, mas a descoberta de que o endereço havia sido compartilhado por haters fez com que Amanda antecipasse a saída, segundo o jornal Extra.

Amanda Kimberlly

Neymar e Amanda Kimberlly posam com a filha, Helena por Reprodução/Instagram
Amanda Kimberlly por Reprodução/Instagram
Amanda Kimberlly por Reprodução/Instagram
Amanda Kimberlly por Reprodução/Instagram
Amanda Kimberlly por Reprodução/Instagram
Amanda Kimberlly por Reprodução/Instagram
Amanda Kimberlly por Reprodução/Instagram
Amanda Kimberlly por Reprodução/Instagram
Amanda Kimberlly e Helena por Reprodução/Instagram
Amanda Kimberlly e Helena por Reprodução/Instagram
Amanda Kimberlly se hospedou com Helena perto de onde Neymar e Biancardi estavam por Reprodução/Instagram
Amanda Kimberlly, Helena e Neymar por Reprodução/Instagram
Amanda Kimberlly e Bruna Biancadi possuem filhas com Neymar por Reprodução
Amanda Kimberlly e Neymar por Reprodução
Amanda Kimberlly, modelo que estaria grávida de Neymar por Fagner Soares
1 de 15
Neymar e Amanda Kimberlly posam com a filha, Helena por Reprodução/Instagram

Mãe e filha retornaram, por prazo indeterminado, a um apartamento de Neymar em São Paulo, imóvel que já foi ocupado por Carol Dantas e Davi Lucca, filho mais velho do jogador. Amanda já tinha sido alvo de críticas quando viveu no imóvel com Helena, ainda recém-nascida, e dormia no quarto que foi do garoto.

A mansão deixada pela modelo é avaliada em cerca de R$ 5 milhões e conta com cinco suítes, piscina, horta, espaço para brinquedoteca, jardim vertical, banheira no quarto de Helena e adega.

Bruna Biancardi, Neymar, Mavie e Mel

Neymar, Mavie, Bruna Biancardi e Mel por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Carnaval das filhas de Neymar por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Mavie e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Bruna Biancardi e Mel por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Bruna Biancardi e Mel por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Mavie por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Mel por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Neymar e Mel por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Mavie por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
1 de 13
Neymar, Mavie, Bruna Biancardi e Mel por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia

No início do ano passado, Amanda revelou que havia registrado mais de 30 boletins de ocorrência por causa de ataques direcionados à filha. Na ocasião, desabafou sobre a recorrência das ofensas e afirmou que os responsáveis poderiam responder judicialmente.

Bruna Biancardi se manifestou na última quinta-feira (19) e lamentou os ataques sofridos por Helena, mas ressaltou que suas filhas, Mavie e Mel, também são alvo frequente de haters nas redes. "Diariamente eu e minhas filhas sofremos 'hate' e muitas outras coisas nas redes sociais. Deixei abaixo alguns dos muitos prints que tenho. Todos os lados recebem ataques! Eu não fico falando sobre isso porque, graças a Deus, ocupo os meus dias com outras coisas", escreveu.

A influenciadora também pediu para não ser associada à atitude de seguidores e reforçou que repudia qualquer tipo de ataque, principalmente quando crianças estão envolvidas. "Não me envolvam em coisas que eu não tenho absolutamente nada a ver, por favor. Inclusive, já falei diversas vezes aqui o quanto sou contra qualquer tipo de ataque, principalmente envolvendo crianças, mas, infelizmente, não posso ter controle do que um seguidor faz/posta. Isso não me representa e isso precisa acabar", finalizou.

Leia mais

Imagem - Ex de Pedro, do BBB 26, Rayne Luiza desabafa sobre rotina intensa com a filha: 'Mama e passa mal de novo'

Ex de Pedro, do BBB 26, Rayne Luiza desabafa sobre rotina intensa com a filha: 'Mama e passa mal de novo'

Imagem - Eliana comenta saída do SBT e diz 'não tenho do que reclamar' após estreia na Globo

Eliana comenta saída do SBT e diz 'não tenho do que reclamar' após estreia na Globo

Imagem - Virginia Fonseca mostra José Leonardo 'atacando' chocolate e brinca: 'Páscoa já começou'

Virginia Fonseca mostra José Leonardo 'atacando' chocolate e brinca: 'Páscoa já começou'

Tags:

Neymar Mavie Bruna Biancardi Mel Amanda Kimberlly

Mais recentes

Imagem - Depois de um período pesado, 3 signos sentem a saúde mental e emocional melhorar hoje (20 de março)

Depois de um período pesado, 3 signos sentem a saúde mental e emocional melhorar hoje (20 de março)
Imagem - Filho de Chuck Norris faz homenagem emocionante após morte do ator: 'Sentirei sua falta para sempre'

Filho de Chuck Norris faz homenagem emocionante após morte do ator: 'Sentirei sua falta para sempre'
Imagem - Chuck Norris, ícone dos filmes de ação, morre aos 86 anos

Chuck Norris, ícone dos filmes de ação, morre aos 86 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Justiça mantém preso vizinho suspeito de envolvimento na morte da adolescente Thamiris
01

Justiça mantém preso vizinho suspeito de envolvimento na morte da adolescente Thamiris

Imagem - Anjo da Guarda aponta necessidade de desapego para 3 signos nesta quinta-feira (20): é hora de deixar ir
02

Anjo da Guarda aponta necessidade de desapego para 3 signos nesta quinta-feira (20): é hora de deixar ir

Imagem - Como é a mansão de R$ 7,7 milhões de Eliana com piscina, área gourmet e 1.200 m²
03

Como é a mansão de R$ 7,7 milhões de Eliana com piscina, área gourmet e 1.200 m²

Imagem - Marjorie Estiano exibe tatuagem polêmica em evento e web relembra 'significado' inusitado
04

Marjorie Estiano exibe tatuagem polêmica em evento e web relembra 'significado' inusitado