Amanda Kimberlly deixa mansão dada por Neymar à filha Helena após fãs de Bruna Biancardi vazarem endereço

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Giuliana Mancini
Publicado em 20 de março de 2026 às 07:28
Amanda Kimberlly e a filha, Helena, deixaram a mansão onde moravam, em Alphaville, Barueri, na Grande São Paulo, por uma questão de segurança. O imóvel, dado por Neymar à filha, teve o endereço vazado por 'haters' nas redes sociais, o que acendeu um alerta e causou a mudança da modelo.
Os ataques, segundo relatos, vêm sendo promovidos por pessoas que se apresentam como fãs de Bruna Biancardi, atual companheira do jogador. Em mensagens divulgadas na rede social X, um fã-clube da influenciadora chegou a afirmar que foi responsável por expor a localização da residência. Os mesmos perfis também teriam dito saber onde fica o apartamento para o qual Amanda se mudou com a filha, na capital paulista.
Endereço de Amanda Kimberlly e Helena foi vazado
Em uma das conversas, o internauta que afirma ter vazado a localização diz ter acesso a informações privilegiadas da família por prestar serviços a eles e ironiza a saída de Amanda do local. "Ela se mudou porque deve ter visto que eu falei onde morava. Até a rua e o número eu divulguei", escreveu. Em seguida, ainda debochou da nova fase da modelo no apartamento: "Vai ficar enclausurada lá no apartamento".
Inicialmente, foi especulado que a mudança teria ocorrido por causa de obras na mansão. O imóvel já passaria por uma reforma depois que parte do telhado e do teto foi danificada pelas chuvas de dezembro, mas a descoberta de que o endereço havia sido compartilhado por haters fez com que Amanda antecipasse a saída, segundo o jornal Extra.
Amanda Kimberlly
Mãe e filha retornaram, por prazo indeterminado, a um apartamento de Neymar em São Paulo, imóvel que já foi ocupado por Carol Dantas e Davi Lucca, filho mais velho do jogador. Amanda já tinha sido alvo de críticas quando viveu no imóvel com Helena, ainda recém-nascida, e dormia no quarto que foi do garoto.
A mansão deixada pela modelo é avaliada em cerca de R$ 5 milhões e conta com cinco suítes, piscina, horta, espaço para brinquedoteca, jardim vertical, banheira no quarto de Helena e adega.
Bruna Biancardi, Neymar, Mavie e Mel
No início do ano passado, Amanda revelou que havia registrado mais de 30 boletins de ocorrência por causa de ataques direcionados à filha. Na ocasião, desabafou sobre a recorrência das ofensas e afirmou que os responsáveis poderiam responder judicialmente.
Bruna Biancardi se manifestou na última quinta-feira (19) e lamentou os ataques sofridos por Helena, mas ressaltou que suas filhas, Mavie e Mel, também são alvo frequente de haters nas redes. "Diariamente eu e minhas filhas sofremos 'hate' e muitas outras coisas nas redes sociais. Deixei abaixo alguns dos muitos prints que tenho. Todos os lados recebem ataques! Eu não fico falando sobre isso porque, graças a Deus, ocupo os meus dias com outras coisas", escreveu.
A influenciadora também pediu para não ser associada à atitude de seguidores e reforçou que repudia qualquer tipo de ataque, principalmente quando crianças estão envolvidas. "Não me envolvam em coisas que eu não tenho absolutamente nada a ver, por favor. Inclusive, já falei diversas vezes aqui o quanto sou contra qualquer tipo de ataque, principalmente envolvendo crianças, mas, infelizmente, não posso ter controle do que um seguidor faz/posta. Isso não me representa e isso precisa acabar", finalizou.