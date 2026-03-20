SEGURANÇA

Amanda Kimberlly deixa mansão dada por Neymar à filha Helena após fãs de Bruna Biancardi vazarem endereço

Modelo e a filha deixaram imóvel em Alphaville depois que dados da residência circularam na internet

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de março de 2026 às 07:28

Neymar e Amanda Kimberlly posam com a filha, Helena Crédito: Reprodução/Instagram

Amanda Kimberlly e a filha, Helena, deixaram a mansão onde moravam, em Alphaville, Barueri, na Grande São Paulo, por uma questão de segurança. O imóvel, dado por Neymar à filha, teve o endereço vazado por 'haters' nas redes sociais, o que acendeu um alerta e causou a mudança da modelo.

Os ataques, segundo relatos, vêm sendo promovidos por pessoas que se apresentam como fãs de Bruna Biancardi, atual companheira do jogador. Em mensagens divulgadas na rede social X, um fã-clube da influenciadora chegou a afirmar que foi responsável por expor a localização da residência. Os mesmos perfis também teriam dito saber onde fica o apartamento para o qual Amanda se mudou com a filha, na capital paulista.

Endereço de Amanda Kimberlly e Helena foi vazado 1 de 5

Em uma das conversas, o internauta que afirma ter vazado a localização diz ter acesso a informações privilegiadas da família por prestar serviços a eles e ironiza a saída de Amanda do local. "Ela se mudou porque deve ter visto que eu falei onde morava. Até a rua e o número eu divulguei", escreveu. Em seguida, ainda debochou da nova fase da modelo no apartamento: "Vai ficar enclausurada lá no apartamento".

Inicialmente, foi especulado que a mudança teria ocorrido por causa de obras na mansão. O imóvel já passaria por uma reforma depois que parte do telhado e do teto foi danificada pelas chuvas de dezembro, mas a descoberta de que o endereço havia sido compartilhado por haters fez com que Amanda antecipasse a saída, segundo o jornal Extra.

Amanda Kimberlly 1 de 15

Mãe e filha retornaram, por prazo indeterminado, a um apartamento de Neymar em São Paulo, imóvel que já foi ocupado por Carol Dantas e Davi Lucca, filho mais velho do jogador. Amanda já tinha sido alvo de críticas quando viveu no imóvel com Helena, ainda recém-nascida, e dormia no quarto que foi do garoto.

A mansão deixada pela modelo é avaliada em cerca de R$ 5 milhões e conta com cinco suítes, piscina, horta, espaço para brinquedoteca, jardim vertical, banheira no quarto de Helena e adega.

Bruna Biancardi, Neymar, Mavie e Mel 1 de 13

No início do ano passado, Amanda revelou que havia registrado mais de 30 boletins de ocorrência por causa de ataques direcionados à filha. Na ocasião, desabafou sobre a recorrência das ofensas e afirmou que os responsáveis poderiam responder judicialmente.

Bruna Biancardi se manifestou na última quinta-feira (19) e lamentou os ataques sofridos por Helena, mas ressaltou que suas filhas, Mavie e Mel, também são alvo frequente de haters nas redes. "Diariamente eu e minhas filhas sofremos 'hate' e muitas outras coisas nas redes sociais. Deixei abaixo alguns dos muitos prints que tenho. Todos os lados recebem ataques! Eu não fico falando sobre isso porque, graças a Deus, ocupo os meus dias com outras coisas", escreveu.