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Virginia Fonseca mostra José Leonardo 'atacando' chocolate e brinca: 'Páscoa já começou'

Influenciadora se divertiu ao mostrar o filho caçula aproveitando a comilança

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de março de 2026 às 06:26

José Leonardo, filho de Virginia e Zé Felipe, comendo chocolate
José Leonardo, filho de Virginia e Zé Felipe, comendo chocolate Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca se divertiu, na noite desta quinta-feira (19), ao mostrar que o clima de Páscoa já tomou conta de sua casa. A influenciadora exibiu a residência cheia de chocolates, distribuídos entre familiares e funcionários, e compartilhou o momento em que o filho caçula, José Leonardo, de 1 ano, aparecia aproveitando um ovo de Páscoa.

"A Páscoa é só dia 5 de abril, mas por aqui já começou (risos)", brincou. Nas imagens, também chamou atenção a animação das filhas Maria Alice, de 4 anos, e Maria Flor, de 3.

Filhos de Virginia e Zé Felipe

Virginia e Ana Castela maquiando Maria Flor por Reprodução/Instagram
Filhos de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe na área externa da mansão em brincadeira com os filhos por Reprodução
Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Filhos de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filha por Reprodução/Instagram
Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filhas por Reprodução/Instagram
Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filha por Reprodução/Instagram
José Leonardo, filho de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e os filhos por Reprodução/Instagram
Virginia, Maria Flor e Maria Alice por Reprodução | Instagram
Zé Felipe e filhos na mansão em Goiânia por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e os três filhos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1 por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filhos na mansão em Goiânia por Reprodução/Instagram
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Virginia e Ana Castela maquiando Maria Flor por Reprodução/Instagram

Na última terça-feira (17), os três filhos da influenciadora com o cantor Zé Felipe já haviam roubado a cena nas redes sociais ao aparecerem usando o uniforme de Vini Jr, atual namorado de Virginia e jogador do Real Madrid.

Recentemente, a loira também respondeu sem rodeios a uma pergunta da prima, Rafaela Fonseca, sobre a possibilidade de aumentar a família. "Você quer arrumar mais um, Vi?", quis saber Rafaela. "Não", disse Virginia, de forma direta.

Virginia e Vini assumiram publicamente o relacionamento em 28 de outubro de 2025. Antes disso, ela e Zé Felipe colocaram um ponto final no casamento no fim de maio do ano passado, após cinco anos juntos.

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Tags:

Virginia Chocolate Virginia Fonseca José Leonardo Páscoa

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