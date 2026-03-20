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Virginia Fonseca mostra José Leonardo 'atacando' chocolate e brinca: 'Páscoa já começou'

Influenciadora se divertiu ao mostrar o filho caçula aproveitando a comilança

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de março de 2026 às 06:26

José Leonardo, filho de Virginia e Zé Felipe, comendo chocolate Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca se divertiu, na noite desta quinta-feira (19), ao mostrar que o clima de Páscoa já tomou conta de sua casa. A influenciadora exibiu a residência cheia de chocolates, distribuídos entre familiares e funcionários, e compartilhou o momento em que o filho caçula, José Leonardo, de 1 ano, aparecia aproveitando um ovo de Páscoa.

"A Páscoa é só dia 5 de abril, mas por aqui já começou (risos)", brincou. Nas imagens, também chamou atenção a animação das filhas Maria Alice, de 4 anos, e Maria Flor, de 3.

Filhos de Virginia e Zé Felipe 1 de 18

Na última terça-feira (17), os três filhos da influenciadora com o cantor Zé Felipe já haviam roubado a cena nas redes sociais ao aparecerem usando o uniforme de Vini Jr, atual namorado de Virginia e jogador do Real Madrid.

Recentemente, a loira também respondeu sem rodeios a uma pergunta da prima, Rafaela Fonseca, sobre a possibilidade de aumentar a família. "Você quer arrumar mais um, Vi?", quis saber Rafaela. "Não", disse Virginia, de forma direta.