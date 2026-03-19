MELHORES DO ANO

Alana Cabral vence categoria no 'Melhores do Ano' da Globo, diz colunista

Informação foi vazada antes da premiação oficial; atriz é uma das protagonistas de “Três Graças”

K Kamila Macedo

Publicado em 19 de março de 2026 às 19:50

Alana Cabral interpreta Joélly em "Três Graças" Crédito: Reprodução | Globo

A atriz Alana Cabral é a vencedora do prêmio de “Revelação do Ano” no Melhores do Ano, do programa Domingão com Huck. A informação foi antecipada nesta quinta-feira (19) pela colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias.

O planejamento original para a premiação é dividir a entrega dos prêmios em duas etapas: uma parte neste domingo (22), em edição gravada para anunciar os vencedores de algumas categorias, e a grande cerimônia ao vivo no domingo seguinte (29). De acordo com a colunista, a revelação do resultado já foi filmada nos Estúdios Globo para exibição neste fim de semana, mas o nome da ganhadora acabou vazando antecipadamente.

Alana Cabral 1 de 4

Além de Alana, outros integrantes da novela das nove concorriam ao troféu de Revelação: Belo, por seu papel como Misael, e Gabriela Loran, a Viviane da trama. Ricardo Teodoro, o Olavinho, em "Vale Tudo", e o rapper L7nnon, que interpreta Ryan, em "Dona de Mim", também estavam indicados. A votação popular foi encerrada na última quarta-feira (18).