LUTO

Filho de Chuck Norris faz homenagem emocionante após morte do ator: 'Sentirei sua falta para sempre'

Dakota Norris usou as redes sociais para se despedir do pai, que faleceu aos 86 anos

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de março de 2026 às 12:25

Chuck Norris com o filho Dakota Norris Crédito: Reprodução/Instagram

Dakota Norris, filho de Chuck Norris, usou as redes sociais nesta sexta-feira (20) para prestar uma homenagem emocionante ao pai, que morreu na manhã de quinta-feira (19), aos 86 anos. O ator e artista marcial estava no Havaí quando faleceu, e a família optou por não divulgar a causa da morte.

Em uma publicação no Instagram, Dakota compartilhou um longo texto de despedida, no qual relembrou a admiração que sempre sentiu pelo pai e destacou características que, segundo ele, marcaram sua trajetória dentro e fora de casa. "Você tem sido o homem que eu admirei toda a minha vida", escreveu.

Chuck Norris com o filho Dakota Norris 1 de 6

Na mensagem, o filho descreveu Chuck Norris como um exemplo de generosidade, coragem, integridade, força, disciplina e fé. Dakota também ressaltou a presença constante do pai em sua vida e afirmou que sempre se sentiu amado por ele, independentemente das circunstâncias.

"Você foi o melhor pai que Deus poderia ter me dado e o melhor homem que já conheci. Independentemente do que eu estava passando, você sempre esteve lá. Se certificando de que eu soubesse o quanto me amava", declarou.

Dakota ainda relembrou as memórias construídas ao lado do pai, as lições recebidas ao longo dos anos e os momentos de alegria compartilhados em família. Ao fim do texto, agradeceu por tudo o que Chuck representou para os familiares e reforçou o desejo de honrar seu legado.

"Tenho tanto orgulho de ser seu filho. As memórias que construímos, as lições que me ensinou e as risadas constantes que compartilhávamos ficarão comigo para o resto da minha vida", afirmou. "Te amo, pai. Sentirei sua falta para sempre", completou.

Chuck Norris 1 de 10

Dakota é irmão gêmeo de Danilee Kelly, ambos frutos do casamento de Chuck Norris com Gena O'Kelley. O ator também deixa Mike e Eric Norris, do primeiro casamento com Dianne Holechek, além de Dina, filha de um relacionamento extraconjugal na década de 1960, que ele conheceu anos depois.

Leia o texto traduzido na íntegra:

Pai, é difícil encontrar as palavras certas para isto, mas farei o meu melhor. Você tem sido o homem que eu admirei toda a minha vida. A sua generosidade, a sua bondade, a sua coragem, a sua integridade, a sua força, a sua disciplina e a sua fé no Senhor foram apenas um pouco das coisas que sempre admirei em você. Você viveu sua vida com propósito e amor para todas as pessoas.

Você foi o melhor pai que Deus poderia ter me dado e o melhor homem que já conheci. Independentemente do que eu estava passando, você sempre esteve lá. Se certificando de que eu soubesse o quanto me amava. Juro por Deus, acho que não houve um único dia em que não disse isso. Tenho tanto orgulho de ser seu filho. As memórias que construímos, as lições que me ensinou e as risadas constantes que compartilhavamos ficarão comigo para o resto da minha vida.

Obrigado por tudo o que deu à nossa família e pelo exemplo que dá todos os dias. Espero poder viver uma vida que te honre e te enche de orgulho.