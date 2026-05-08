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Adeus, cortina do banheiro: vidros com textura ganham espaço e redefinem banheiro moderno como tendência em 2026

Acabamento cria efeito que permite a passagem de luz, mas distorce a visão do outro lado

Agência Correio

Publicado em 8 de maio de 2026 às 17:00

Box de banheiro fica limpo em um minuto com essa dica Crédito: Shutterstock

Uma mudança silenciosa está alterando o visual dos banheiros contemporâneos. A tradicional cortina de box começa a perder espaço para uma solução mais sofisticada: painéis de vidro com textura, que combinam privacidade e aproveitam a entrada da luz natural.

Os arquitetos e decoradores de interior apostam que a tendência não se limita à estética. O uso dos painéis texturizados oferecem mais higiene, durabilidade e integração visual ao ambiente.

Box, banheira e cortina - como transformar o banheiro 1 de 17

Por que a cortina está ficando para trás

Durante décadas, a cortina foi a alternativa mais comum e acessível para separar a área do chuveiro. No entanto, suas limitações têm se tornado mais evidentes.

Entre os principais pontos críticos estão:

* acúmulo constante de umidade

* risco de mofo

* necessidade de substituição frequente

* impacto visual que pode comprometer a harmonia do espaço

Esses fatores abriram caminho para soluções mais eficientes e alinhadas ao design atual.

O que muda nos banheiros

O protagonista dessa transformação é o vidro canelado, caracterizado por ranhuras verticais em sua superfície. Esse acabamento cria um efeito óptico específico que permite a entrada de luz, mas distorce a visão do outro lado.

Na prática, isso resolve um dos principais desafios dos banheiros: manter a privacidade sem bloquear a iluminação.

Equilíbrio entre luz e discrição

Ao funcionar como um difusor natural, o vidro texturizado distribui a luz de forma suave pelo ambiente. Ao mesmo tempo, impede a visualização direta, garantindo conforto e discrição dentro do box.

O resultado é um espaço mais iluminado, sem a sensação de exposição.

Um elemento clássico que voltou ao radar

Embora pareça uma novidade, o vidro canelado já teve forte presença na arquitetura entre as décadas de 1920 e 1950. O retorno acontece agora com uma releitura contemporânea, encaixando-se em propostas minimalistas, industriais e até retrô.

Esse resgate reforça uma tendência maior no design: revisitar materiais clássicos sob uma nova perspectiva.

Funcionalidade que vai além do banheiro

Outro diferencial está na versatilidade. O material não se limita ao box e pode ser aplicado em portas, divisórias e até mobiliário, permitindo integrar ambientes sem abrir mão da privacidade.

Além disso, quando utilizado em versões temperadas, o vidro se torna resistente e adequado para áreas úmidas.

Na rotina, isso se traduz em vantagens claras:

* limpeza mais simples

* maior durabilidade

* menor necessidade de substituição

* melhor aproveitamento da luz natural

Uma mudança de lógica nos espaços