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Ator americano Chuck Norris passa mal e é hospitalizado após urgência médica

Norris também pratica artes marciais e compartilha rotina saudável nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de março de 2026 às 16:23

Chuck Norris
Chuck Norris Crédito: Reprodução | Instagram

O ator e artista marcial americano Chuck Norris passou mal e foi hospitalizado nesta quinta-feira (19), no Havaí. A informação foi divulgada pelo portal americano TMZ.

Segundo o portal, fontes informaram que a emergência médica aconteceu nas últimas 24 horas na ilha de Kauai. No entanto., não há conhecimento sobre a natureza da emergência. O ator passa bem.

Chuck Norris

Chuck Norris é ator, lutador, por Reprodução | Instagram
Chuck Norris é ator, lutador, por Reprodução | Instagram
Chuck Norris é ator, lutador, por Reprodução | Instagram
Chuck Norris é ator, lutador, por Reprodução | Instagram
Chuck Norris é ator, lutador, por Reprodução | Instagram
Chuck Norris é ator, lutador, por Reprodução | Instagram
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Chuck Norris é ator, lutador, por Reprodução | Instagram
Chuck Norris é ator, lutador, por Reprodução | Instagram
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Chuck Norris é ator, lutador, por Reprodução | Instagram

O ator de 86 anos, passou a semana bem, e chegou a aparecer treinando na quarta-feira (18) na ilha. Um amigo de Chuck disse ao portal que ele estava de bom humor e fazendo piadas.

Chuck completou aniversário no início deste mês e comemorou a ocasião ao publicar um vídeo nas redes sociais em que aparece treinando com um preparador físico.

"Hoje faço 86 anos! Nada como um pouco de diversão em um dia ensolarado para fazer você se sentir jovem. Obrigado a todos por serem os melhores fãs do mundo. O apoio de vocês ao longo dos anos significou mais para mim do que vocês jamais poderão imaginar”, escreveu na legenda da publicação.

Atividade física e vida ativa

Nas redes sociais, Chuck costuma compartilhar treinos com seus mais de 2 milhões de seguidores. Em novembro de 2025, ele compartilhou uma foto fazendo flexão na academia, acompanhada da mensagem inspiradora: “Aqui está uma foto que tirei há alguns meses", escreveu.

"O progresso não é medido pela perfeição, mas pela coragem de continuar." Ele também tranquilizou seus seguidores, afirmando que "ainda estava estabelecendo metas, seguindo em frente e escolhendo a disciplina em vez do conforto".

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Chuck Norris

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