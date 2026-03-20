BBB

Internautas apontam semelhança em detalhe curioso nos beijos de Jonas Sulzbach

As mordidas nos beijos do modelo viraram assunto nas redes sociais

K Kamila Macedo

Publicado em 20 de março de 2026 às 20:33

Jonas Sulzbach Crédito: Manoella Mello/TV Globo

Que Jonas Sulzbach não tem restrições em beijar suas colegas de confinamento, o público já sabe. No entanto, internautas compararam os beijos do gaúcho tanto na primeira edição de que participou, o BBB 12, quanto na temporada atual, o BBB 26. O detalhe que chamou atenção são as mordidas que as parceiras dão ao beijar o brother.

No BBB 26, Jonas já beijou Maxiane e Marcele e, recentemente, também se envolveu com Jordana. Até Mari Gonzalez, ex-namorada de Jonas, foi lembrada. Seguidores recuperaram imagens da ex-BBB repetindo o gesto no período em que os dois formavam um casal.

Ao resgatarem registros antigos, usuários das redes sociais encontraram cenas de Jonas com Renatinha, participante do BBB 12, beijando com as famosas mordidas. Na época, o modelo protagonizou um triângulo amoroso com ela e com Monique.