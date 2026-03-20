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Tudo o que você precisa saber sobre 'Amores Improváveis', nova série de romance e hóquei do Prime Video

O primeiro teaser foi divulgado na última quinta-feira (19) e a previsão de estreia é para 13 de maio

K Kamila Macedo

Publicado em 20 de março de 2026 às 17:57

"Amores Improváveis" é uma adaptação dos livros de Elle Kennedy Crédito: Divulgação

Após conquistar fãs de romance universitário ao redor do mundo, as histórias de Elle Kennedy alcançam agora um novo formato. O Prime Video vai lançar a adaptação audiovisual da franquia de livros “Amores Improváveis”, como uma de suas principais apostas para este primeiro semestre de 2026.

Ao unir romance e hóquei, a primeira temporada da série narra como Hannah, uma cantora com traumas no passado, e Garrett, um jogador de hóquei galanteador, se apaixonam. O primeiro teaser, que apresenta trechos do que se pode esperar da produção, foi divulgado na última quinta-feira (19) e revelou que a estreia está marcada para 13 de maio.

Ao todo, serão lançados oito episódios baseados na série literária Off-Campus, traduzida como "Amores Improváveis" no Brasil. A obra é uma produção original do Prime Video, com Louisa Levy como criadora, produtora executiva e showrunner ao lado de Gina Fattore.

Com Ella Bright no papel de Hannah Wells e Belmont Cameli como Garrett Graham, a temporada inicial adapta o primeiro livro, intitulado O Acordo. A trama se inicia quando Garrett precisa de ajuda em uma matéria da faculdade na qual Hannah é excelente. Em troca de aulas particulares sobre ética e autores socráticos, os dois firmam um acordo: ele ajudará Hannah a se tornar mais popular para atrair a atenção do garoto de quem ela gosta.

O enredo universitário também foca no time de hóquei, incluindo Antonio Cipriano como John Logan; Stephen Kalyn como Dean Heyward-Di Laurentis; e Jalen Thomas Brooks como John Tucker. Eles interpretam os protagonistas dos próximos livros da saga.

Além destes, outros nomes foram confirmados: Mika Abdalla como Allie, a melhor amiga de Hannah; Josh Heuston como Justin Kohl, um dos interesses românticos da protagonista; e Khobe Clarke como Beau Maxwell, amigo de Garrett e dos demais jogadores.

Outra novidade é que a série mal estreou e já foi renovada para a segunda temporada, que deve adaptar o segundo volume, O Erro, com Antonio Cipriano como protagonista.

“Amores Improváveis” possui cinco livros principais escritos pela canadense Elle Kennedy: O Acordo, O Erro, O Jogo, A Conquista e O Legado. Contudo, o universo de romances com jogadores universitários é ainda mais amplo. Há duas séries derivadas: o spin-off “Briar U”, com os títulos The Chase, The Risk, The Play e The Dare; e a série "Campus Diaries", ainda em lançamento, sobre os filhos dos casais da série original. Esta última é composta por O Efeito Graham, A Regra Dixon e O Método Charlie, que tá com lançamento previsto no Brasil para o dia 14 de abril. Todos os títulos são publicados pela editora Paralela no país.

Série "Amores Improváveis" do Prime Video 1 de 9

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Mudanças confirmadas entre a série e o livro

A partir do primeiro teaser e de entrevistas com a equipe, é possível observar algumas alterações na adaptação. A primeira mudança significativa é o fato de o personagem Justin Kohl ser músico na série. No livro, ele é jogador de futebol americano e Hannah finge ter um relacionamento com Garrett para chamar sua atenção. Na produção do Prime Video, Justin terá uma banda, compartilhando o interesse pela música com Hannah.

Há também uma pequena alteração em relação à protagonista. Na obra original, Hannah trabalha como garçonete em um restaurante temático dos anos 50, o Delia’s, para complementar sua renda. No teaser, ela aparece trabalhando em uma cena na pista de hóquei e no famoso bar Malone’s, local que também aparece nos livros.