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Tudo o que você precisa saber sobre 'Amores Improváveis', nova série de romance e hóquei do Prime Video

O primeiro teaser foi divulgado na última quinta-feira (19) e a previsão de estreia é para 13 de maio

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 20 de março de 2026 às 17:57

"Amores Improváveis" é uma adaptação dos livros de Elle Kennedy Crédito: Divulgação

Após conquistar fãs de romance universitário ao redor do mundo, as histórias de Elle Kennedy alcançam agora um novo formato. O Prime Video vai lançar a adaptação audiovisual da franquia de livros “Amores Improváveis”, como uma de suas principais apostas para este primeiro semestre de 2026. 

Ao unir romance e hóquei, a primeira temporada da série narra como Hannah, uma cantora com traumas no passado, e Garrett, um jogador de hóquei galanteador, se apaixonam. O primeiro teaser, que apresenta trechos do que se pode esperar da produção, foi divulgado na última quinta-feira (19) e revelou que a estreia está marcada para 13 de maio.

Ao todo, serão lançados oito episódios baseados na série literária Off-Campus, traduzida como "Amores Improváveis" no Brasil. A obra é uma produção original do Prime Video, com Louisa Levy como criadora, produtora executiva e showrunner ao lado de Gina Fattore.

Com Ella Bright no papel de Hannah Wells e Belmont Cameli como Garrett Graham, a temporada inicial adapta o primeiro livro, intitulado O Acordo. A trama se inicia quando Garrett precisa de ajuda em uma matéria da faculdade na qual Hannah é excelente. Em troca de aulas particulares sobre ética e autores socráticos, os dois firmam um acordo: ele ajudará Hannah a se tornar mais popular para atrair a atenção do garoto de quem ela gosta.

O enredo universitário também foca no time de hóquei, incluindo Antonio Cipriano como John Logan; Stephen Kalyn como Dean Heyward-Di Laurentis; e Jalen Thomas Brooks como John Tucker. Eles interpretam os protagonistas dos próximos livros da saga.

Além destes, outros nomes foram confirmados: Mika Abdalla como Allie, a melhor amiga de Hannah; Josh Heuston como Justin Kohl, um dos interesses românticos da protagonista; e Khobe Clarke como Beau Maxwell, amigo de Garrett e dos demais jogadores.

Outra novidade é que a série mal estreou e já foi renovada para a segunda temporada, que deve adaptar o segundo volume, O Erro, com Antonio Cipriano como protagonista.

“Amores Improváveis” possui cinco livros principais escritos pela canadense Elle Kennedy: O Acordo, O Erro, O Jogo, A Conquista e O Legado. Contudo, o universo de romances com jogadores universitários é ainda mais amplo. Há duas séries derivadas: o spin-off “Briar U”, com os títulos The Chase, The Risk, The Play e The Dare; e a série "Campus Diaries", ainda em lançamento, sobre os filhos dos casais da série original. Esta última é composta por O Efeito Graham, A Regra Dixon e O Método Charlie, que tá com lançamento previsto no Brasil para o dia 14 de abril. Todos os títulos são publicados pela editora Paralela no país.

Série "Amores Improváveis" do Prime Video

"Amores Improváveis" chega ao Prime Video em 13 de maio por Divulgação
Hannah Wells (Ella Bright) e Garrett Graham (Belmont Cameli) por Divulgação
A protagonista Hannah Wells, interpretada por Ella Bright por Divulgação
O protagonista Garrett Graham, interpretado por Belmont Cameli por Divulgação
Hannah Wells (Ella Bright) e Garrett Graham (Belmont Cameli) por Divulgação
Allie Hayes (Mika Abdalla) por Divulgação
Garrett Graham é capitão do time de hóquei da Universidade de Briar por Divulgação
Justin Kohl (Josh Heuston) por Divulgação
Hannah Wells (Ella Bright) e Justin Kohl (Josh Heuston) por Divulgação
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"Amores Improváveis" chega ao Prime Video em 13 de maio por Divulgação

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Amores Improváveis chega ao Prime Video com romances intensos e teaser inédito

Mudanças confirmadas entre a série e o livro

A partir do primeiro teaser e de entrevistas com a equipe, é possível observar algumas alterações na adaptação. A primeira mudança significativa é o fato de o personagem Justin Kohl ser músico na série. No livro, ele é jogador de futebol americano e Hannah finge ter um relacionamento com Garrett para chamar sua atenção. Na produção do Prime Video, Justin terá uma banda, compartilhando o interesse pela música com Hannah.

Há também uma pequena alteração em relação à protagonista. Na obra original, Hannah trabalha como garçonete em um restaurante temático dos anos 50, o Delia’s, para complementar sua renda. No teaser, ela aparece trabalhando em uma cena na pista de hóquei e no famoso bar Malone’s, local que também aparece nos livros.

Outro ponto de destaque é a idade de John Tucker. “Ele é o mais velho nos livros e o mais novo da nossa série”, explicou Louisa Levy em entrevista à Teen Vogue. Na ordem cronológica dos livros, Tucker é o último protagonista (A Conquista), e a produção optou por reduzir sua idade para garantir a continuidade da série. “Isso acontece porque a história dele é o quarto livro, e queremos garantir que ele ainda esteja na faculdade quando chegarmos lá. Não queremos ser forçados a sobrepor as linhas do tempo da mesma forma se isso não fizer sentido para nós. Queremos continuar impulsionando a história e não queremos ser limitados nesse sentido”, detalhou a produtora.

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