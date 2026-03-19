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Amores Improváveis chega ao Prime Video com romances intensos e teaser inédito

Baseada na saga de livros de mesmo nome, a série do Prime Video acompanha a vida amorosa de jogadores de hóquei universitário

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 19 de março de 2026 às 13:24

Amores improváveis
Amores improváveis Crédito: Reprodução

O Prime Video divulgou nesta quinta-feira (19/3) o teaser e a data de estreia de Amores Improváveis, nova série baseada nos livros de Elle Kennedy. A produção chega à plataforma no dia 13 de maio de 2026, com todos os episódios liberados de uma só vez.

Amores improváveis

Amores improváveis por Divulgação
Amores improváveis por Divulgação
Amores improváveis por Divulgação
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Amores improváveis por Divulgação

Adaptada para a televisão por Louisa Levy, a série mergulha no universo universitário a partir de um time de hóquei no gelo de elite e das relações construídas ao redor dele. A trama acompanha jovens lidando com amor, desilusões e autodescoberta, enquanto criam laços intensos em meio à transição para a vida adulta.

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Leia a reportagem completa no Metrópoles, parceiro do Correio24Horas.

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