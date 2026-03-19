SÉRIE

Amores Improváveis chega ao Prime Video com romances intensos e teaser inédito

Baseada na saga de livros de mesmo nome, a série do Prime Video acompanha a vida amorosa de jogadores de hóquei universitário

MetrópoIes

Publicado em 19 de março de 2026 às 13:24

Amores improváveis Crédito: Reprodução

O Prime Video divulgou nesta quinta-feira (19/3) o teaser e a data de estreia de Amores Improváveis, nova série baseada nos livros de Elle Kennedy. A produção chega à plataforma no dia 13 de maio de 2026, com todos os episódios liberados de uma só vez.



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