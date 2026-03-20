Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Até o Pedrinho está envelhecendo': Namorado de Iza e ator de 'Sítio do Picapau Amarelo' realiza tratamento facial em clínica estética

João Vitor Silva compartilhou bastidores de tratamento estético realizado com a prima nas redes sociais

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 20 de março de 2026 às 19:53

João Vitor Silva passa por tratamento facial
João Vitor Silva passa por tratamento facial Crédito: Reprodução/ Instagram

O ator João Vitor Silva, conhecido por interpretar o personagem Pedrinho no "Sítio do Picapau Amarelo" e integrar o elenco do filme "O Agente Secreto", resolveu investir no autocuidado. Ele esteve em uma clínica estética nesta quinta-feira (19) e compartilhou o momento com seus seguidores.

João Vitor explicou que visitou a clínica da prima, a biomédica especialista em harmonização Dra. Tayane Regis, inicialmente para uma limpeza de pele, mas acabou aceitando sugestões de outros protocolos. "A pessoa vem fazer uma limpeza de pele e aí a prima fala assim: 'Chegou um negócio novo que vai te deixar mais bonito, a pele vai ficar mais firme...'", comentou o ator, com bom humor, durante o atendimento.

Em seu perfil profissional, Tayane mostrou o "antes e depois" do artista e detalhou a técnica utilizada: "O ultrassom microfocado estimula o colágeno nas camadas profundas da pele, promovendo firmeza, sustentação e aquele efeito lifting natural! Sem cortes, sem afastamento na rotina". No vídeo com o resultado, a especialista brincou: "Quando você percebe que até o Pedrinho está envelhecendo".

Relacionamento com Iza

Os rumores são que João Vitor Silva e a cantora Iza estão se relacionando desde o fim do ano passado. Este é o primeiro relacionamento público da artista desde o término com o jogador Yuri Lima, em outubro de 2025, com quem tem uma filha de um ano, Nala.

Embora tenham sido vistos juntos pela primeira vez no Réveillon de Copacabana, na Zona Sul do Rio, o casal assumiu o romance oficialmente durante o Carnaval de 2026, ao serem fotografados aos beijos na Marquês de Sapucaí.

Iza engata novo romance com ator João Vitor Silva

Iza engata novo romance com ator João Vitor Silva por Dilson Silva/Agnews
Iza engata novo romance com ator João Vitor Silva por Dilson Silva/Agnews
Iza engata novo romance com ator João Vitor Silva por Dilson Silva/Agnews
Iza engata novo romance com ator João Vitor Silva por Dilson Silva/Agnews
Iza engata novo romance com ator João Vitor Silva por Dilson Silva/Agnews
Iza engata novo romance com ator João Vitor Silva por Dilson Silva/Agnews
Iza engata novo romance com ator João Vitor Silva por Dilson Silva/Agnews
Iza engata novo romance com ator João Vitor Silva por Dilson Silva/Agnews
Iza engata novo romance com ator João Vitor Silva por Dilson Silva/Agnews
Iza engata novo romance com ator João Vitor Silva por Dilson Silva/Agnews
Iza engata novo romance com ator João Vitor Silva por Dilson Silva/Agnews
Iza engata novo romance com ator João Vitor Silva por Dilson Silva/Agnews
Iza engata novo romance com ator João Vitor Silva por Dilson Silva/Agnews
1 de 13
Iza engata novo romance com ator João Vitor Silva por Dilson Silva/Agnews

Leia mais

Imagem - Tudo o que você precisa saber sobre 'Amores Improváveis', nova série de romance e hóquei do Prime Video

Tudo o que você precisa saber sobre 'Amores Improváveis', nova série de romance e hóquei do Prime Video

Imagem - Quem é Gena O’Kelley, viúva de Chuck Norris? Conheça a história de amor do casal

Quem é Gena O’Kelley, viúva de Chuck Norris? Conheça a história de amor do casal

Imagem - Líder do BTS sofre lesão no tornozelo às vésperas de retorno aos palcos

Líder do BTS sofre lesão no tornozelo às vésperas de retorno aos palcos

Tags:

Estética Tratamento João Vitor Silva

Mais recentes

Imagem - BBB 26: Leandro Boneco vai ao Paredão após primeira etapa do Triângulo de Risco

BBB 26: Leandro Boneco vai ao Paredão após primeira etapa do Triângulo de Risco
Imagem - Avenida Brasil 2 começa com morte chocante e reaproximação de Carminha com Tufão

Avenida Brasil 2 começa com morte chocante e reaproximação de Carminha com Tufão
Imagem - Planetas de Interestelar existem: a descoberta de mundos cobertos por água e o que isso muda na busca por vida

Planetas de Interestelar existem: a descoberta de mundos cobertos por água e o que isso muda na busca por vida

MAIS LIDAS

Imagem - Chuck Norris morreu de quê? Saiba causa e detalhes da morte do astro aos 86 anos
01

Chuck Norris morreu de quê? Saiba causa e detalhes da morte do astro aos 86 anos

Imagem - Exame aponta relação sexual pouco antes da morte da PM Gisele
02

Exame aponta relação sexual pouco antes da morte da PM Gisele

Imagem - Vídeo mostra ponte JK se partindo e engolindo veículos em tragédia com 14 mortos
03

Vídeo mostra ponte JK se partindo e engolindo veículos em tragédia com 14 mortos

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso público com 110 vagas imediatas a partir do ensino fundamental
04

Prefeitura abre inscrições para concurso público com 110 vagas imediatas a partir do ensino fundamental