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'Até o Pedrinho está envelhecendo': Namorado de Iza e ator de 'Sítio do Picapau Amarelo' realiza tratamento facial em clínica estética

João Vitor Silva compartilhou bastidores de tratamento estético realizado com a prima nas redes sociais

K Kamila Macedo

Publicado em 20 de março de 2026 às 19:53

João Vitor Silva passa por tratamento facial Crédito: Reprodução/ Instagram

O ator João Vitor Silva, conhecido por interpretar o personagem Pedrinho no "Sítio do Picapau Amarelo" e integrar o elenco do filme "O Agente Secreto", resolveu investir no autocuidado. Ele esteve em uma clínica estética nesta quinta-feira (19) e compartilhou o momento com seus seguidores.

João Vitor explicou que visitou a clínica da prima, a biomédica especialista em harmonização Dra. Tayane Regis, inicialmente para uma limpeza de pele, mas acabou aceitando sugestões de outros protocolos. "A pessoa vem fazer uma limpeza de pele e aí a prima fala assim: 'Chegou um negócio novo que vai te deixar mais bonito, a pele vai ficar mais firme...'", comentou o ator, com bom humor, durante o atendimento.

Em seu perfil profissional, Tayane mostrou o "antes e depois" do artista e detalhou a técnica utilizada: "O ultrassom microfocado estimula o colágeno nas camadas profundas da pele, promovendo firmeza, sustentação e aquele efeito lifting natural! Sem cortes, sem afastamento na rotina". No vídeo com o resultado, a especialista brincou: "Quando você percebe que até o Pedrinho está envelhecendo".

Relacionamento com Iza

Os rumores são que João Vitor Silva e a cantora Iza estão se relacionando desde o fim do ano passado. Este é o primeiro relacionamento público da artista desde o término com o jogador Yuri Lima, em outubro de 2025, com quem tem uma filha de um ano, Nala.

Embora tenham sido vistos juntos pela primeira vez no Réveillon de Copacabana, na Zona Sul do Rio, o casal assumiu o romance oficialmente durante o Carnaval de 2026, ao serem fotografados aos beijos na Marquês de Sapucaí.