Como será o Tela Brasil, o streaming gratuito estilo ‘Netflix’ que terá 555 filmes nacionais e séries

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 26 de maio de 2026 às 13:44
Quem vive reclamando do preço dos streamings pode ganhar uma nova alternativa nos próximos dias. O governo federal lança neste sábado (30) a plataforma Tela Brasil, serviço gratuito de filmes e séries nacionais que já está sendo apelidado nas redes sociais de “Netflix brasileira”.
A proposta da plataforma é simples: oferecer acesso sem assinatura a centenas de produções brasileiras, incluindo filmes conhecidos, séries nacionais e títulos que já foram indicados ao Oscar.
Filmes nacionais
Para usar o serviço, será necessário apenas fazer login com a conta Gov.br. O acesso poderá ser feito gratuitamente pela internet.
O catálogo inicial terá cerca de 555 conteúdos, entre curtas, documentários, séries e longas-metragens brasileiros. A plataforma também promete disponibilizar obras clássicas e materiais históricos ligados ao cinema nacional. Entre os destaques previstos estão filmes que passaram pelo Oscar e produções presentes em acervos importantes do audiovisual brasileiro.
Além do público geral, o Tela Brasil também deve ser usado por escolas, cineclubes e espaços culturais espalhados pelo país. Outro detalhe que chamou atenção é a promessa de expansão gradual do catálogo, seguindo o modelo já adotado por plataformas comerciais de streaming.
Nas redes sociais, muita gente já começou a comparar a novidade com serviços como Netflix e Globoplay, principalmente pelo foco em conteúdo sob demanda e pela possibilidade de assistir gratuitamente pelo celular, computador e TV.