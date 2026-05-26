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Gominho faz desabafo emocionante sobre saudade de Preta Gil: ‘Não posso contar com ninguém’

Apresentador falou sobre sensação de solidão após morte da cantora e revelou momentos de pânico ao lembrar da amizade que mantinha com a artista

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de maio de 2026 às 12:48

Gominho emocionou seguidores ao falar sobre a saudade e a ausência de Preta Gil
Gominho emocionou seguidores ao falar sobre a saudade e a ausência de Preta Gil Crédito: Reprodução

Gominho emocionou os seguidores ao abrir o coração sobre a ausência de Preta Gil. Em uma publicação feita nas redes sociais, o apresentador falou sobre a solidão que passou a sentir após a morte da artista, que faleceu em julho do ano passado em decorrência de complicações de um câncer colorretal diagnosticado em 2023.

O relato chamou atenção pela sinceridade e rapidamente repercutiu entre fãs da cantora e admiradores da amizade entre os dois, conhecida há anos no meio artístico. “Muito doido quando penso que perdi a única pessoa que estendia a mão sem nem querer saber qual era o suporte”, escreveu Gominho no X, antigo Twitter.

No desabafo, ele revelou que ainda enfrenta momentos difíceis ao perceber que precisa lidar sozinho com situações da vida que antes dividia com a amiga. “Hoje, quando eu paro e penso que não posso contar com absolutamente ninguém, só comigo mesmo, me dá uns 20 segundos de pânico”, afirmou.

Preta Gil e Gominho

Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Gominho e preta Gil por Reprodução
Gominho visita Aparecida antes de velório de Preta Gil por Reprodução/Instagram
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Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução

Apesar da dor, Gominho contou que tenta transformar o sentimento em força, lembrando dos ensinamentos deixados por Preta Gil durante a convivência entre os dois. “Logo vira toda a gana de ser que ela me ensinou a ter”, completou.

A amizade entre Gominho e Preta sempre foi marcada por proximidade intensa, companheirismo e apoio mútuo. Durante o tratamento contra o câncer, o apresentador esteve ao lado da cantora em diversos momentos e chegou a acompanhar etapas importantes da luta da artista contra a doença.

Filha de Gilberto Gil, Preta Gil morreu após enfrentar complicações provocadas pelo câncer colorretal diagnosticado em janeiro de 2023. Desde então, homenagens à cantora seguem frequentes nas redes sociais e entre amigos próximos.

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