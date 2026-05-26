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Quando Arthur Brandão morre em 'Quem Ama Cuida'? Assassinato após casamento muda novela

Personagem de Antonio Fagundes será encontrado morto após apagão misterioso e novela prepara lista de suspeitos dentro da própria família

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de maio de 2026 às 13:20

Arthur Brandão será assassinado após casamento em virada decisiva de “Quem Ama Cuida”
Arthur Brandão será assassinado após casamento em virada decisiva de “Quem Ama Cuida” Crédito: Manoella Mello/Globo

Os próximos capítulos de Quem Ama Cuida prometem mudar completamente o rumo da trama. Arthur Brandão, personagem vivido por Antonio Fagundes, será assassinado logo após oficializar o casamento com Adriana, interpretada por Leticia Colin.

A sequência, prevista para ir ao ar na próxima segunda-feira, 1º de junho, marca o início do principal mistério da novela e deve transformar Adriana na principal suspeita do crime logo nos primeiros desdobramentos da investigação.

Antes da tragédia, a cerimônia já será cercada por tensão e desconforto entre os familiares do empresário. Pilar, personagem de Isabel Teixeira, e Ulisses, vivido por Alexandre Borges, demonstrarão forte reprovação ao relacionamento.

Quem Ama Cuida

Leticia Colin em gravações de Quem Ama Cuida por Manoella Mello/Globo
Leticia Colin em gravações de Quem Ama Cuida por Manoella Mello/Globo
Leticia Colin em gravações de Quem Ama Cuida por Manoella Mello/Globo
Gravações de Quem Ama Cuida por Manoella Mello/Globo
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Leticia Colin em gravações de Quem Ama Cuida por Manoella Mello/Globo

Ao mesmo tempo, Pedro, interpretado por Chay Suede, ficará abalado ao descobrir que Adriana é justamente a mulher prestes a subir ao altar com Arthur.

O clima piora quando um apagão misterioso atinge o prédio onde acontece a festa de casamento. Pouco depois da falta de energia, Adriana encontra Arthur caído na calçada do edifício.

Nos capítulos seguintes, a perícia conclui que o empresário foi empurrado da cobertura, fazendo a polícia tratar oficialmente o caso como homicídio.

A partir daí, praticamente toda a família Brandão entra na mira da investigação. Pilar passa a acusar Adriana diretamente, enquanto Ulisses começa a esconder detalhes sobre onde estava no momento do crime.

Outro nome que chama atenção dos investigadores é Tiago, personagem de Gui Ferraz. Dias antes da morte, ele faz uma declaração que ganha peso após o assassinato. “O único jeito de eu subir nessa empresa é com a morte do Arthur”, afirma o personagem.

Com a morte de Arthur Brandão, os autores Walcyr Carrasco e Claudia Souto apostam agora em um clássico mistério de “quem matou?” para movimentar a novela nas próximas semanas.

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