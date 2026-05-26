Mariah Carey anuncia dois shows no Brasil com especial de Natal; veja datas

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Heider Sacramento
Publicado em 26 de maio de 2026 às 14:17
Mariah Carey já tem data para voltar ao Brasil. Conhecida mundialmente pelo hit natalino “All I Want for Christmas Is You”, a artista fará duas apresentações no país em novembro com a turnê “Christmas Time”.
O primeiro show acontece no dia 17 de novembro, em São Paulo, no Allianz Parque. Já a segunda apresentação será no dia 21 de novembro, na área externa da Farmasi Arena.
Mariah Carey
A proposta da turnê é funcionar como uma espécie de esquenta para o Natal, misturando clássicos da carreira da cantora com músicas temáticas das festas de fim de ano.
Além do sucesso “All I Want for Christmas Is You”, o repertório deve incluir outros hits marcantes da artista, dona de uma das vozes mais conhecidas da música pop internacional.
A última passagem de Mariah Carey pelo Brasil aconteceu em setembro de 2025, quando ela se apresentou no festival The Town.
Nas redes sociais, fãs brasileiros comemoraram o retorno da cantora, principalmente pela temática natalina dos shows, que já virou uma marca registrada da artista nos últimos anos.