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Mariah Carey anuncia dois shows no Brasil com especial de Natal; veja datas

Cantora fará apresentações em novembro de 2026

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de maio de 2026 às 14:17

Mariah Carey no clipe de 'All I Want for Christmas Is You'
Mariah Carey no clipe de 'All I Want for Christmas Is You' Crédito: reprodução/YouTube

Mariah Carey já tem data para voltar ao Brasil. Conhecida mundialmente pelo hit natalino “All I Want for Christmas Is You”, a artista fará duas apresentações no país em novembro com a turnê “Christmas Time”.

O primeiro show acontece no dia 17 de novembro, em São Paulo, no Allianz Parque. Já a segunda apresentação será no dia 21 de novembro, na área externa da Farmasi Arena.

Mariah Carey

Mariah Carey no clipe de 'All I Want for Christmas Is You' por reprodução/YouTube
Mariah Carey por Shutterstock
Mariah Carey se apresenta no Amazônia Live por Reprodução
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Mariah Carey por Reprodução
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Mariah Carey no clipe de 'All I Want for Christmas Is You' por reprodução/YouTube

A proposta da turnê é funcionar como uma espécie de esquenta para o Natal, misturando clássicos da carreira da cantora com músicas temáticas das festas de fim de ano.

Além do sucesso “All I Want for Christmas Is You”, o repertório deve incluir outros hits marcantes da artista, dona de uma das vozes mais conhecidas da música pop internacional.

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A última passagem de Mariah Carey pelo Brasil aconteceu em setembro de 2025, quando ela se apresentou no festival The Town.

Nas redes sociais, fãs brasileiros comemoraram o retorno da cantora, principalmente pela temática natalina dos shows, que já virou uma marca registrada da artista nos últimos anos.

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