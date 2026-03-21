FAMOSOS

Chuck Norris morre aos 86 anos e deixa cinco filhos; conheça os herdeiros

Astro do cinema de ação faleceu na última quinta-feira (19), no Havaí

K Kamila Macedo

Publicado em 21 de março de 2026 às 10:00

Chuck Norris com sua esposa, Gena O'Kelley, e os gêmeos Dakota e Danilee Crédito: Reprodução/ Instagram

O astro do cinema de ação Chuck Norris faleceu na última quinta-feira (19), aos 86 anos, em Kauai, no Havaí, onde residia com a família. O ator deixa a esposa, Gena O'Kelley, com quem era casado há 27 anos, e cinco filhos. A notícia foi divulgada por meio das redes sociais nesta sexta-feira (20). O comunicado oficial enfatizava o vínculo familiar do artista: “Um marido dedicado, um pai e avô amoroso, um irmão incrível, e o coração da nossa família”.

Ao longo de sua vida, Chuck teve cinco filhos em três relacionamentos diferentes. Conheça cada um dos herdeiros do lutador:

Mike Norris

O primogênito de Chuck, fruto de seu casamento com Diane Holechek, é Mike Norris, atualmente com 63 anos. Nascido em 4 de outubro de 1962, Mike seguiu carreira no entretenimento e participou de episódios da série "Walker, Texas Ranger" (1993-2001), protagonizada pelo pai. Ele também se consolidou como diretor, com créditos em filmes como "Birdie & Bogey" (2004), "AmeriGeddon" (2016) e "Uma Batalha de Fé" (2019).

Mike é casado com Valerie, com quem tem três filhos. Recentemente, em janeiro de 2026, Valerie anunciou que eles seriam avós pela primeira vez, confirmando a gravidez de uma das filhas.

Dina Norris

Dina Norris, atualmente com 61 anos, foi fruto de um relacionamento extraconjugal que o ator teve enquanto ainda estava casado com sua primeira esposa, Diane Holechek. Em entrevista concedida em 2004 ao programa "Entertainment Tonight", Chuck revelou como Dina o contatou.

“Eu estava vendo minha correspondência em casa quando vi essa carta e a abri”, contou o ator. “Era da Dina e ela dizia: ‘Sou sua filha de um relacionamento do passado’. E disse: ‘Descobri que você era meu pai quando eu tinha 16 anos, mas minha mãe disse que você era casado e que não deveríamos interferir na sua família.’”

Dina nasceu em 1964, mas só buscou o contato em 1991, aos 26 anos. Na época, Norris já estava divorciado de Diane, de quem se separou em 1989. Os dois mantiveram uma relação próxima após se conheceram pessoalmente, e o ator chegou a publicar fotos com Dina e sua família (o marido e dois filhos) durante férias no Havaí, em 2015.

Os cinco filhos de Chuck Norris 1 de 7

Eric Norris

O segundo filho de Chuck Norris e Diane Holecheck nasceu em 20 de maio de 1965. Eric Norris seguiu uma trajetória de sucesso no esporte e no cinema. Piloto da NASCAR e dublê em Hollywood, ele conquistou o título da Winston West Series em 2002. Em entrevista à ESPN, o herdeiro do astro revelou que chegou a priorizar as pistas, mas os planos não seguiram como o esperado: “Coloquei os filmes em segundo plano e tentei correr em tempo integral, mas infelizmente não deu certo”.

Apesar da fama do pai, Eric ressaltou em declarações públicas que nunca sentiu a ausência da figura paterna e que teve uma infância comum. “Durante a maior parte da minha vida, ele era apenas um instrutor de caratê que tinha várias escolas e se tornou campeão mundial”, afirmou. De acordo com ele, o reconhecimento global de Chuck Norris só se tornou evidente durante sua adolescência: “Só quando eu estava no Ensino Médio é que ele começou a ficar famoso. Tive uma criação normal”.

Atualmente, Eric tem 60 anos e se casou com uma mulher chamada Stephanie. Eles tiveram quatro filhos: Camrynn, Chloe, Chantz e Cash.

Dakota Norris

Após se divorciar de Diane em 1989, Chuck conheceu Gena O’Kelley em 1997. Os dois se casaram em 1998 e, em 30 de agosto de 2001, tiveram os gêmeos Dakota e Danilee. Dakota, atualmente com 24 anos, é faixa-preta de 5º grau em Chun Kuk Do, arte marcial desenvolvida pelo pai.

O jovem se casou com Ashleigh em novembro de 2025, sua namorada há sete anos. Em homenageou o pai no Instagram, ele escreveu: “Você foi o melhor pai que Deus poderia ter me dado e o melhor homem que já conheci. Independentemente do que eu estava passando, você sempre esteve lá. Se certificando de que eu soubesse o quanto me amava".

Danilee Norris

Irmã gêmea de Dakota, Danilee Norris também tem 24 anos e ficou noiva em fevereiro de 2026, após um relacionamento de quase uma década. Assim como o irmão, ela utilizou as redes sociais para prestar tributo ao pai, compartilhando registros de infância.