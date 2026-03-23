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Viviane Araújo posa de biquíni em iate e ganha elogios na web: 'Musa do verão'

Atriz celebra a chegada dos 51 anos nesta quarta-feira (25)

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 23 de março de 2026 às 18:03

Viviane Araújo
Viviane Araújo Crédito: Reprodução/ Instagram

Viviane Araújo publicou registros em um iate vestida com um biquíni laranja nesta segunda-feira (23), agitando os seguidores nas redes sociais. Na publicação, ela celebrou o início da semana que marca seu aniversário de 51 anos: “Uma semana linda e energizada para nós, meus amores!”. A artista completa a nova idade no próximo dia 25 de março.

Atualmente, Viviane integra o elenco de “Três Graças”, novela das nove da TV Globo. Nos comentários, ela recebeu uma série de elogios dos fãs: “Aniversário chegando e você igual a vinho, né? Fico besta”. “Nossa musa do verão”, destacou outro perfil. “Linda demais”, reforçou um dos seguidores.

Viviane Araújo posa de biquíni em iate de luxo

Viviane Araújo posa de biquíni por Reprodução/ Instagram
Viviane Araújo posa de biquíni por Reprodução/ Instagram
Viviane Araújo posa de biquíni por Reprodução/ Instagram
Viviane Araújo posa de biquíni por Reprodução/ Instagram
Viviane Araújo posa de biquíni por Reprodução/ Instagram
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Viviane Araújo posa de biquíni por Reprodução/ Instagram

Além das mensagens sobre a boa forma, alguns internautas fizeram referência à personagem interpretada pela atriz na trama das nove, Consuelo. “Eita, a Consuelo está voando alto”, escreveu um usuário. Na história, a personagem viveu um relacionamento no passado com Misael, papel de Belo, com quem Viviane foi casada fora das telas.

No último domingo (22), durante participação no "Domingão com Huck", o cantor elogiou a ex-esposa. Eles mantiveram um relacionamento entre 1998 e 2007, totalizando nove anos. O término, na época, foi marcado por especulações de traição. Após a separação, Belo iniciou um romance com a influenciadora Gracyanne Barbosa, união que durou 16 anos. Atualmente, o cantor namora Rayane Figliuzzi, enquanto Viviane é casada com Guilherme Militão desde 2021.

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