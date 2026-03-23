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Viviane Araújo posa de biquíni em iate e ganha elogios na web: 'Musa do verão'

Atriz celebra a chegada dos 51 anos nesta quarta-feira (25)

K Kamila Macedo

Publicado em 23 de março de 2026 às 18:03

Viviane Araújo Crédito: Reprodução/ Instagram

Viviane Araújo publicou registros em um iate vestida com um biquíni laranja nesta segunda-feira (23), agitando os seguidores nas redes sociais. Na publicação, ela celebrou o início da semana que marca seu aniversário de 51 anos: “Uma semana linda e energizada para nós, meus amores!”. A artista completa a nova idade no próximo dia 25 de março.

Atualmente, Viviane integra o elenco de “Três Graças”, novela das nove da TV Globo. Nos comentários, ela recebeu uma série de elogios dos fãs: “Aniversário chegando e você igual a vinho, né? Fico besta”. “Nossa musa do verão”, destacou outro perfil. “Linda demais”, reforçou um dos seguidores.

Viviane Araújo posa de biquíni em iate de luxo 1 de 5

Além das mensagens sobre a boa forma, alguns internautas fizeram referência à personagem interpretada pela atriz na trama das nove, Consuelo. “Eita, a Consuelo está voando alto”, escreveu um usuário. Na história, a personagem viveu um relacionamento no passado com Misael, papel de Belo, com quem Viviane foi casada fora das telas.