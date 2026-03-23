Viviane Araújo posa de biquíni em iate e ganha elogios na web: 'Musa do verão'

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Kamila Macedo
Publicado em 23 de março de 2026 às 18:03
Viviane Araújo publicou registros em um iate vestida com um biquíni laranja nesta segunda-feira (23), agitando os seguidores nas redes sociais. Na publicação, ela celebrou o início da semana que marca seu aniversário de 51 anos: “Uma semana linda e energizada para nós, meus amores!”. A artista completa a nova idade no próximo dia 25 de março.
Atualmente, Viviane integra o elenco de “Três Graças”, novela das nove da TV Globo. Nos comentários, ela recebeu uma série de elogios dos fãs: “Aniversário chegando e você igual a vinho, né? Fico besta”. “Nossa musa do verão”, destacou outro perfil. “Linda demais”, reforçou um dos seguidores.
Viviane Araújo posa de biquíni em iate de luxo
Além das mensagens sobre a boa forma, alguns internautas fizeram referência à personagem interpretada pela atriz na trama das nove, Consuelo. “Eita, a Consuelo está voando alto”, escreveu um usuário. Na história, a personagem viveu um relacionamento no passado com Misael, papel de Belo, com quem Viviane foi casada fora das telas.
No último domingo (22), durante participação no "Domingão com Huck", o cantor elogiou a ex-esposa. Eles mantiveram um relacionamento entre 1998 e 2007, totalizando nove anos. O término, na época, foi marcado por especulações de traição. Após a separação, Belo iniciou um romance com a influenciadora Gracyanne Barbosa, união que durou 16 anos. Atualmente, o cantor namora Rayane Figliuzzi, enquanto Viviane é casada com Guilherme Militão desde 2021.