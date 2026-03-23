Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Valerie Perrine, atriz de ‘Superman’ indicada ao Oscar, morre aos 82 anos

Valerie foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz por “Lenny” e interpretou a namorada de Lex Luthor em “Superman”

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 23 de março de 2026 às 16:50

Valerie Perrine participou de
Valerie Perrine participou de "Superman" (1978) Crédito: Reprodução

A atriz Valerie Perrine faleceu aos 82 anos, após uma longa trajetória no cinema. Ela ficou conhecida por interpretar Eve Teschmacher, namorada de Lex Luthor em “Superman” (1978), e por sua indicação ao Oscar de Melhor Atriz pelo papel em “Lenny”. A informação foi divulgada pela Variety e confirmada pelo cineasta Stacey Souther, amigo da artista. Ela era diagnosticada com a Doença de Parkinson. 

No Facebook, nas redes sociais da própria atriz, Souther publicou uma mensagem dedicada a ela: “É com profunda tristeza que compartilho a notícia devastadora do falecimento de Valerie. Ela enfrentou a doença de Parkinson com incrível coragem e compaixão, sem jamais reclamar. Foi uma verdadeira inspiração, que viveu a vida ao máximo — e que vida magnífica ela teve. O mundo parece menos belo sem ela”.

Além da despedida, o cineasta fez um último pedido aos fãs: "Seu último desejo é ser sepultada no Forest Lawn Cemetery, mas depois de mais de 15 anos lutando contra o Parkinson, suas finanças estão esgotadas. Vamos nos unir para tornar seu último desejo uma realidade – ela realmente merece". Stacey Souther dirigiu o documentário “Valerie” (2022).

A atriz anunciou o diagnóstico da doença de Parkinson em 2015 e, desde então, realizava tratamento para a condição. A doença é neurológica e compromete os movimentos da pessoa que a possui. 

Celebridades que tiveram o diagnóstico de Parkinson

Michael J. Fox, Renata Capucci e Ozzy Osbourne por Reprodução/Getty Images/Redes Sociais
Milton Bituca Nascimento por Divulgação
Marty McFly (Michael J. Fox, ator de 'De Volta Para o Futuro' por Reprodução
O cantor Neil Diamond por Reprodução/Getty Images
Jornalista Renata Capucci por Reprodução/TV Globo
Ozzy Osbourne foi vocalista da banda de heavy metal Black Sabbath por Reprodução
Morten Harket, vocalista da banda norueguesa A-ha por Reprodução
1 de 7
Michael J. Fox, Renata Capucci e Ozzy Osbourne por Reprodução/Getty Images/Redes Sociais

Valerie Ritchie Perrine nasceu em Galveston, no Texas. Filha de um tenente-coronel do Exército dos Estados Unidos, iniciou a carreira como a personagem Montana Wildhack no filme “Matadouro 5” (1972), adaptação da obra de Kurt Vonnegut. Em 1973, protagonizou “O Último Herói Americano” ao lado de Jeff Bridges.

Em 1974, alcançou reconhecimento da crítica ao participar da cinebiografia de Lenny Bruce, intitulada “Lenny”. No longa, interpretou Honey Bruce, esposa do comediante, papel que lhe rendeu a indicação ao Oscar.

Já em 1978, deu vida a Eve Teschmacher em “Superman”, demonstrando versatilidade em diferentes gêneros cinematográficos. Em 2000, a atriz também integrou o elenco de “Do Que as Mulheres Gostam”.

Leia mais

Imagem - Ex-ator da Globo relata ataque de ácaros durante viagem: ‘Fui devorado por eles’

Ex-ator da Globo relata ataque de ácaros durante viagem: ‘Fui devorado por eles’

Imagem - Filha de Chuck Norris só conheceu o pai 26 anos após o nascimento; entenda a história

Filha de Chuck Norris só conheceu o pai 26 anos após o nascimento; entenda a história

Imagem - Chuck Norris morre aos 86 anos e deixa cinco filhos; conheça os herdeiros

Chuck Norris morre aos 86 anos e deixa cinco filhos; conheça os herdeiros

Mais recentes

Imagem - Morte de Cayman e traição marcam a semana em 'A Nobreza do Amor'; confira o resumo (23 a 28 de março)

Morte de Cayman e traição marcam a semana em 'A Nobreza do Amor'; confira o resumo (23 a 28 de março)
Imagem - Zé Felipe empresta jatinho e dá flores para Virginia: ‘Exemplo de homem’

Zé Felipe empresta jatinho e dá flores para Virginia: ‘Exemplo de homem’
Imagem - Alika recebe notícia devastadora sobre Cayman em 'A Nobreza do Amor' nesta segunda (23)

Alika recebe notícia devastadora sobre Cayman em 'A Nobreza do Amor' nesta segunda (23)

MAIS LIDAS

Imagem - Rapper Orochi parte para cima de influenciador em boate e briga termina no hospital
01

Rapper Orochi parte para cima de influenciador em boate e briga termina no hospital

Imagem - Soldado da PM tenta matar Major a tiros dentro de unidade da corporação em Salvador
02

Soldado da PM tenta matar Major a tiros dentro de unidade da corporação em Salvador

Imagem - Marrone passa por cirurgia delicada no ânus e motivo vem à tona
03

Marrone passa por cirurgia delicada no ânus e motivo vem à tona

Imagem - Essa semana (de 23 a 29 de março) promete encaixes, reconciliações e viradas mais leves para os signos
04

Essa semana (de 23 a 29 de março) promete encaixes, reconciliações e viradas mais leves para os signos