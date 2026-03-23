LUTO

Valerie Perrine, atriz de ‘Superman’ indicada ao Oscar, morre aos 82 anos

Valerie foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz por “Lenny” e interpretou a namorada de Lex Luthor em “Superman”

K Kamila Macedo

Publicado em 23 de março de 2026 às 16:50

Valerie Perrine participou de "Superman" (1978) Crédito: Reprodução

A atriz Valerie Perrine faleceu aos 82 anos, após uma longa trajetória no cinema. Ela ficou conhecida por interpretar Eve Teschmacher, namorada de Lex Luthor em “Superman” (1978), e por sua indicação ao Oscar de Melhor Atriz pelo papel em “Lenny”. A informação foi divulgada pela Variety e confirmada pelo cineasta Stacey Souther, amigo da artista. Ela era diagnosticada com a Doença de Parkinson.

No Facebook, nas redes sociais da própria atriz, Souther publicou uma mensagem dedicada a ela: “É com profunda tristeza que compartilho a notícia devastadora do falecimento de Valerie. Ela enfrentou a doença de Parkinson com incrível coragem e compaixão, sem jamais reclamar. Foi uma verdadeira inspiração, que viveu a vida ao máximo — e que vida magnífica ela teve. O mundo parece menos belo sem ela”.

Além da despedida, o cineasta fez um último pedido aos fãs: "Seu último desejo é ser sepultada no Forest Lawn Cemetery, mas depois de mais de 15 anos lutando contra o Parkinson, suas finanças estão esgotadas. Vamos nos unir para tornar seu último desejo uma realidade – ela realmente merece". Stacey Souther dirigiu o documentário “Valerie” (2022).

A atriz anunciou o diagnóstico da doença de Parkinson em 2015 e, desde então, realizava tratamento para a condição. A doença é neurológica e compromete os movimentos da pessoa que a possui.

Celebridades que tiveram o diagnóstico de Parkinson 1 de 7

Valerie Ritchie Perrine nasceu em Galveston, no Texas. Filha de um tenente-coronel do Exército dos Estados Unidos, iniciou a carreira como a personagem Montana Wildhack no filme “Matadouro 5” (1972), adaptação da obra de Kurt Vonnegut. Em 1973, protagonizou “O Último Herói Americano” ao lado de Jeff Bridges.

Em 1974, alcançou reconhecimento da crítica ao participar da cinebiografia de Lenny Bruce, intitulada “Lenny”. No longa, interpretou Honey Bruce, esposa do comediante, papel que lhe rendeu a indicação ao Oscar.